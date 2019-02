Partita Iva dormiente 2018 | chiusura o riattivazione | ecco costi e sanzioni

Detrazioni fiscali e deduzioni Flat tax 2019 : quanto si perde con Partita Iva : Detrazioni fiscali e deduzioni Flat tax 2019: quanto si perde con Partita Iva deduzioni e Detrazioni Flat tax 2019 La Flat tax 2019, anche se sarebbe meglio definirla nuovo regime forfettario 2019 per partite Iva, è davvero così conveniente? Dipende. Da cosa? Dai costi che si sostengono per la propria attività. È vero che il regime forfettario 2019 porta con sé una importante novità in fatto di aliquota sostitutiva, che ricordiamo essere al ...

Aliquote Irpef 2019 : scaglioni dipendenti pubblici - privati e Partita Iva : Aliquote Irpef 2019: scaglioni dipendenti pubblici, privati e Partita Iva scaglioni Irpef 2019, le cifre La riforma delle Aliquote Irpef 2019 tanto attesa alla fine non c’è stata. Forse si è trattato solo di un rinvio al prossimo anno, ma adesso sembra ancora troppo presto per parlarne. Ciò significa che le Aliquote Irpef 2019 resteranno invariate rispetto a quelle vigenti per il 2018. Tuttavia, quest’anno porterà diverse novità sotto ...

Partita Iva - regime forfettario 2019 : coefficiente redditività e codici ATECO : Partita Iva, regime forfettario 2019: coefficiente redditività e codici ATECO coefficiente redditività 2019 per regime forfettario Ci sono importanti novità sul fronte della Partita Iva quest’anno. No, non stiamo parlando della fattura elettronica, bensì del regime forfettario 2019, che ha subito delle modifiche rispetto allo scorso anno. Chi opera nel regime forfettario, inoltre, non è obbligato a operare in regime di fattura ...

Partita Iva e omessa fatturazione : lettere del fisco in arrivo - le sanzioni : Partita Iva e omessa fatturazione: lettere del fisco in arrivo, le sanzioni lettere per omessa fatturazione dal fisco Ultime notizie per i titolari di Partita Iva provengono dal Provvedimento n. 314644 dell’Agenzia delle Entrate diffuso lo scorso 23 novembre 2018. E avente come oggetto le modalità operative di invio comunicazioni a tutti i soggetti che non hanno presentato i dati inerenti alla comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva ...

Partita Iva dormiente 2018 : chiusura o riattivazione - ecco costi e sanzioni : Partita Iva dormiente 2018: chiusura o riattivazione, ecco costi e sanzioni Costo sanzioni e cosa accade alla Partita Iva dormiente Nuove regole per le partite Iva “ dormienti” dopo l’ approvazione di un apposito decreto da parte della Camera. In pratica, con il nuovo regolamento una Partita Iva non più usata nel corso di 3 anni sarà chiusa d’ ufficio dall’ Agenzia delle Entrate. Per il contribuente non saranno previste sanzioni e in caso si ...

Partita Iva e regime forfettario 2019 : falso lavoro autonomo - i rischi : Partita Iva e regime forfettario 2019: falso lavoro autonomo, i rischi regime forfettario 2019 e Partita iva, il falso lavoro Importanti novità all’orizzonte per chi una Partita Iva, oltre alle modifiche rispetto a requisiti e condizioni del regime forfettario. “Disposizioni per il contrasto del falso lavoro autonomo” è il nome del disegno di legge presentato dalla senatrice del M5S Nunzia Catalfo. L’obiettivo della proposta legislativa è di ...

Partita Iva 2019 : limite pagamento contanti - importo e operazioni : Partita Iva 2019: limite pagamento contanti, importo e operazioni pagamento in contanti con Partita Iva: i limiti Chi inizia una nuova attività e opera come lavoratore autonomo può aprire Partita Iva in regime forfettario. Si tratta di un regime a tassazione agevolata esente Iva, che permette di pagare un’aliquota del 5% su quanto fatturato (15% se l’attività lavorativa è prosecuzione della precedente) per i primi 5 anni. In aggiunta a ciò è ...

