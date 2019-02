Parte la campagna per far allontanare il CEO di Activision Blizzard dopo i licenziamenti

Samsung Unpacked : Parte la campagna pubblicitaria in tutto il mondo : ... a partire da oggi, anticipa in molte città quello che avverrà la prossima settimana con teaser e affissioni un po' in tutto il mondo. Proprio a sottolineare che il lancio dei nuovi Galaxy S10 sarà ...

Salute - 'Indovina l'ictus' : Parte campagna informativa Alice onlus : Roma, 12 feb., askanews, - A come 'anticoagulanti', F come 'fibrillazione atriale', I come 'ictus cerebrale', M come 'monitoraggio cardiaco'. Sono 33 le parole inserite nel Glossario creato per dare ...

Allenatore alleato di salute - Parte nell'Ue una campagna antitumori : Anche per questo - ha concluso - la nostra campagna vede in prima linea il coinvolgimento diretto del mondo dello sport"., ANSA,.

Crackdown 3 sfrutterà solo una Parte delle potenzialità del Cloud ed avrà una campagna della durata di oltre 15 ore : Dopo uno sviluppo travagliato e segnato da diversi rinvii principalmente di natura tecnica, Crackdown 3 è finalmente a sole due settimana dalla sua pubblicazione su PC ed Xbox One. Come riporta WCCFTECH, Durante una recente intervista gli sviluppatori hanno fornito qualche dettaglio in più relativo alla durata della campagna e speso qualche parola sull'utilizzo del Cloud, che permetterà (in una modalità apposita) di radere al suolo l'intera ...

La Prestigiacomo con i migranti - Parte la campagna d'odio sui social : ...la presenza della collega Prestigiacomo insieme ad altri parlamentari di sinistra sulla Sea Watch - scrive su Fb Bignami - Non mi rappresenta e mi auguro che non rappresenti nemmeno la linea politica ...

"Meglio abortire che dare figli in adozione"/ Video - campagna choc pro aborto : "Fa Parte del progetto di Dio" : Su Youtube una abortista prende parte a un programma per bambini spiegando loro che è meglio abortire che dare i figli in adozione

“Interpresents” - 60.000 Partecipanti per la campagna di Natale nerazzurra : Buoni risultati per la campagna natalizia digital lanciata domenica 16 dicembre, che continuerà anche negli ultimi giorni dell'anno. L'articolo “Interpresents”, 60.000 partecipanti per la campagna di Natale nerazzurra è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Educare al riuso dei rifiuti elettrici ed elettronici - Parte la campagna di comunicazione : Un dato che si inserisce nel contesto dell'economia circolare, sulla quale - è stato detto - si è lavorato molto sia in termini di strumenti normativi sia, appunto, di iniziative di divulgazione ed ...

#ShareNotShame - Parte la campagna di Experience Is per l’inclusività : Quanto peso hanno le parole e i gesti degli altri quando si sta faticosamente cercando di definire noi stessi? E quanto hanno il potere di farci sentire soli, impotenti, diversi? Experience Is lancia #ShareNotShame, un hashtag che dà voce a chi ha una storia da condividere o ha bisogno di ascoltare quella degli altri per superare un momento in cui si sente fuori luogo e fuori tempo. E lo fa con una rosa di testimonial d’eccezione: Gué ...

Povertà : Parte da Padova campagna Pd in difesa del reddito d'inclusione (2) : (AdnKronos) - “Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati dati che indicano una situazione economico-sociale in peggioramento: in Veneto il 17,9% della popolazione è a rischio Povertà o esclusione sociale, un punto percentuale in più rispetto all’anno prima. Sono circa 877mila le person