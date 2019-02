Ora il Ministero dell’Istruzione propone un corso su esorcismo e preghiera di liberazione

Troppo colOrante - ministero della Salute segnala richiamo salsiccia per rischio chimico : Ritirata la luganega dell’azienda “Fattorie Novella Sentieri”. Quattro i lotti interessanti che presentano un additivo con consentito, il colorante E120. A causa del suo utilizzo, potrebbero manifestarsi allergie.Continua a leggere

Tav - l’analisi costi-benefici ancOra non c’è. Tra diverse anticipazioni balla un miliardo. Ministero : “Ricostruzioni grossolane” : Il saldo tra costi e benefici della Tav è negativo per sette miliardi, dicono Repubblica e La Stampa. E’ negativo per sei, ribatte oggi il Corriere. balla quasi un miliardo nelle indiscrezioni sul famoso dossier di 80 pagine consegnato ieri a Parigi e Bruxelles ma non alla Lega e al Parlamento. Numeri che già lasciano intravedere la guerra di cifre che esploderà appena diverrà pubblico, cosa che – ribadiscono stamattina al Ministero – ...

MOrandi - «al ministero dati “manomessi” sulle condizioni di degrado del viadotto» | : Inchiesta sul crollo, la tesi dei periti: nel progetto di consolidamento, Autostrade disegnò un “quadro” diverso dalla realtà

Russia - liquidata Rosturism - Ora competente è ministero Economia : Mosca, 6 feb., askanews, - Licenziato il capo del Rosturism Oleg Safonov. In base a quanto reso noto, le funzioni dell'Agenzia Federale per il Turismo saranno trasferite al ministero dell'Economia e dello Sviluppo della Federazione Russa. L'ordine è stato firmato dal primo ministro della Federazione Russa Dmitry Medvedev . Come ha spiegato il Primo Ministro, …

Ora è ufficiale : Savona alla Consob. Al premier l'interim del ministero. Pd all'attacco : è incompatibile : Accordo fatto tra M5s e Lega sulla presidenza della Consob. Il consiglio dei Ministri propone Paolo Savona; sostituisce il dimissionario Mario Nava. Marcello Minenna, l'altro candidato alla poltrona, ...

Lavoro - il Ministero dichiara guerra al "capOralato" : Il Ministero del Lavoro ha annunciato un finanziamento di 23 milioni di euro per azioni di prevenzione delle pratiche illegali di intermediazione, reclutamento e organizzazione della manodopera, note ...

Counseling - Ministero Sanità : “Possono farlo solo gli psicologi”. Associazione di categoria : “Atteggiamento corpOrativo” : “La figura del Counselor non psicologo si pone in palese sovrapposizione con quelle dello psicologo, dello psicologo psicoterapeuta, del dottore in tecniche psicologiche, del medico, del medico psichiatra, del medico psicoterapeuta”. Il Ministero della Salute si è espresso così sull’attività del Counseling, che può essere svolta soltanto da uno psicologo e che “ai sensi della Legge 4/2013, è (…) tra le attività che non possono ...

Quei collabOratori del giornale di Bonafede pagati dal suo ministero : Il governo taglia i fondi alla stampa ma finanzia il giornale (per le marchette) del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. È lo stesso Guardasigilli che l'8 gennaio 2019, dalla pagina Facebook, annuncia il lancio di un giornale pagato con i fondi del ministero della Giustizia: "Il nuovo anno porta la prima novità al ministero della Giustizia. Su www.gnewsonline.it potete trovare le attività del ministro, dei sottosegretari e dei ...

Sanremo 2019 - Fontana : «Dispiaciuto per il brano Caramelle escluso - con il Ministero stiamo lavOrando sul tema pedofilia» : Il Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana ha mostrato supporto a ' Caramelle ', l'ultimo singolo di Pierdavide Carone e Dear Jack sottolineando la vicinanza al delicato tema trattato ...

Giappone - errore del ministero del lavoro costa ai lavOratori quasi 500 milioni di dollari - : Per oltre vent'anni il ministero del lavoro Giapponese ha elaborato statistiche errate, a causa delle quali a 19,73 milioni di lavoratori non sono stati pagati circa 497 milioni di dollari. Lo ...

Rifiuti a Roma - Di Maio : 'Regione - Comune e ministero collabOrano per una soluzione' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Senza accoglienza dorme in strada. La storia di un giovane richiedente che Ora ha denunciato il Ministero dell'Interno : TRENTO . E' arrivato a Trento dopo giorni, settimane di viaggio via terra per i Balcani. Giunto nella nostra città avrebbe voluto solo avere un posto al caldo dove dormire e mettersi in regola . Così ...