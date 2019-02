Nuova Classe B | comfort e dinamismo

Nuova Mercedes Classe B : la Nuova Stella debutta in Italia [FOTO e PREZZO] : La nuova Classe B propone un design più sportivo, maggiore abitabilità e una gamma di motorizzazioni completamente rinnovate e conformi ai valori limite Euro 6d-TEMP La nuova Mercedes-Benz Classe B, la più bella e sportiva di sempre, si prepara all’open weekend del 16 e 17 febbraio e debutta sul mercato Italiano con prezzi a partire da 27.140 euro per la B 180 Automatic EXECUTIVE da 136 CV, caratterizzata di una dotazione di ...

Nuova Mercedes Classe V : quando la meta è il viaggio [FOTO] : La rinnovata Classe V si presenta ancora più attraente, confortevole, sicura, ridefinendo in questo modo gli standard nel segmento delle monovolume Cinque anni fa la Mercedes Classe V ridefiniva gli standard nel segmento delle monovolume grazie al suo design, alla sua qualità percepita, al suo livello di comfort ed ai suoi sistemi di sicurezza ed assistenza; da allora non ha mai smesso di riscuotere grande successo a livello ...

“Come Nuova” - Francesca Sofia Novello dal parrucchiere con classe e… ironia dopo l’intervento agli occhi [VIDEO] : Francesca Sofia Novello non rinuncia al parrucchiere: la bella fidanzata di Valentino Rossi si prende cura di sè anche dopo l’intervento agli occhi Francesca Sofia Novello sa come prendersi cura di se stessa, aiutata anche dalle persone giuste che la circondano. La bella fidanzata di Valentino Rossi non rinuncia alla cura del suo corpo nemmeno dopo l’intervento agli occhi al quale si è sottoposta pochi giorni fa. Nelle storie ...

Viaggio di 9mila km in prima classe per 4 orsi - verso una Nuova casa nello Yorkshire : Anche i viaggiatori più esperti potrebbero essere irritati dopo aver trascorso 20 ore in Viaggio percorrendo 9 mila km. Eppure, i quattro orsi dell’Ussuri – una sottospecie dell’orso bruno noto anche come grizzly nero – sono stati poco turbati dall’esperienza, quando nell’agosto 2018 hanno compiuto il Viaggio dal Giappone all’Inghilterra che li ha portati nella loro nuova casa. Lungi dal dover sopportare ...

GTA Online : Arriva la Nuova Muscle Car Declasse Tulip : Gli anni settanta non ci hanno dato solo discoteche e pantaloni strettissimi, ma anche alcune delle auto più iconiche della storia americana! Fedele alla sua passione per cofani enormi, curve classiche e potenza devastante, Declasse è orgogliosa di presentarvi la Muscle Car Tulip, disponibile in esclusiva da Southern San Andreas Super Autos. La nuova Muscle Car Declasse Tulip ...

Nuova Classe B - Mercedes alza l'asticella della sua sport tourer. Un pieno di spazio e tecnologia : MAIORCA - La terza generazione di Mercedes Classe B conferma la sua vocazione di auto familiare, diventa più filante grazie a un corposo intervento sull'aerodinamica, conserva...

Nuova Mercedes-Benz Classe B : svelati i PREZZI ufficiali [FOTO] : Design più sportivo, maggiore abitabilità e una gamma di motorizzazioni completamente rinnovate e conformi ai valori limite Euro 6d-TEMP La Nuova Mercedes Classe B, la più bella e sportiva di sempre, debutta sul mercato italiano con PREZZI a partire da 27.140 euro per la B 180 Automatic EXECUTIVE da 136 CV, caratterizzata di una dotazione di equipaggiamenti mai visti prima nel segmento. Già nella versione d’ingresso sale, infatti, a bordo ...

Nuova Mercedes Classe A : tutte le incredibili novità firmate Brabus [FOTO] : Il celebre tuner tedesco ha realizzato una lista di componenti speciali e potenziamenti della meccanica dedicati alla Nuova Mercedes Classe A Esclusivo, individuale e sportivo: questi tre attributi descrivono meglio l’ampio programma di miglioramento Brabus per la Nuova Mercedes Classe A. L’offerta del tuner tedesco propone potenziamenti del motore, migliori aerodinamiche e interni ancora più lussuosi e ...

Amici 18 - la Nuova Classe è al completo : a sorpresa è entrato un tenore - Alberto Urso : La nuova classe di Amici di Maria De Filippi è ufficialmente al completo. Sono stati infatti assegnati ieri 1 dicembre 2018 durante il consueto appuntamento con lo speciale del sabato pomeriggio gli ultimi banchi. Dopo i primi tre della prima puntata e gli altri due della scorsa, ieri gli allievi che ancora si contendevano un posto nella scuola, hanno indossato la tanto famosa e desiderata felpa di Amici. I banchi previsti erano in tutto dodici, ...