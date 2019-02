Nuova bomba sul governo E il Sud alza le barricate

Boom! - su Nove arriva la Nuova edizione (con la novità della bomba strategica) : Le bombe sono pronte ad esplodere nuovamente: dopo il lungo stop (l'ultima puntata è andata in onda ad aprile per fare spazio, in autunno, a Chi ti conosce?), Boom! torna da questa sera, 7 gennaio 2019, alle 20:20 su Nove. La quinta edizione, che vede sempre come padrone di casa Max Giusti, riserverà alcune novità, con l'obiettivo di rinfrescare il meccanismo di gioco e renderlo ancora più interessante.Le novità di Boom! 2019 La prima ...