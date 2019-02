Nelle Filippine una giornalista è sotto attacco insieme alla democrazia : L’arresto dei Maria Ressa è sintomatico di cosa può succedere quando un paese si affida a un autocrate, anche se democraticamente eletto. Leggi

Epidemia di morbillo Nelle Filippine : 70 morti - molti sono bambini : Si fa sempre più grave l’Epidemia di morbillo nelle Filippine: secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, si registrano finora circa 4.300 casi confermati e almeno 70 morti, la maggior parte dei quali sono bimbi sotto i 4 anni. Cinque regioni del Paese sono in stato di allerta, ma il maggior numero di casi è concentrato a Manila e nelle province vicine, dove le autorità hanno avviato un programma di vaccinazione per evitare la ...

Attentato Nelle Filippine<br> bombe davanti alla cattedrale sull'isola di Jolo : Durante la messa domenicale nella cattedrale Nostra Signora del Monte Carmelo dell'isola di Jolo, nel Sud delle Filippine, in una zona che è considerata una roccaforte dei militanti islamici, sono esplose due bombe che hanno provocato la morte di almeno 27 persone e il ferimento di altre 77. La prima bomba è esplosa proprio dentro la chiesa, mentre la seconda è esplosa nel parcheggio, quando le forze governative stavano già cercando di ...

F1 : Liberty Media pensa all’organizzazione di un GP Nelle Filippine. Sul tavolo anche un secondo round in Cina : Liberty Media, colosso delle telecomunicazioni che gestisce da qualche tempo il Circus della Formula Uno, è sempre in fermento, cercando nuove soluzioni e nuove idee per rendere maggiormente appetibile e vendibile il prodotto. E’ per questo, secondo quanto viene riportato dal quotidiano “The Independent”, che un possibile GP nelle Filippine sarebbe in cantiere. Non è un mistero che la più importante categoria ...

Inondazioni e frane Nelle Filippine : la tempesta “Usman” ha causato almeno 85 morti : La tempesta Usman ha causato almeno 85 morti nelle Filippine: lo hanno reso noto le autorità. Le piogge torrenziali hanno causato Inondazioni e innescato smottamenti e frane. La popolazione è stata colta impreparata dalla depressione tropicale Usman perché non è stata classificata come tifone, e di conseguenza non era stata emessa allerta. Inoltre, durante le feste natalizie molti non hanno preso le precauzioni abituali nell’arcipelago, ...