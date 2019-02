Negozi chiusi di domenica - stop Lega : 'Testo non blindato - ricominciamo' : Il testo unificato presentato giovedì scorso in commissione Attività produttive della Camera, assicura il relatore, il deputato del Carroccio, Andrea Dara, 'non è blindato, ma aperto a qualsiasi ...

Negozi chiusi la domenica 2019 : regole e orari festivi-feriali : Negozi chiusi la domenica 2019: regole e orari festivi-feriali orario apertura Negozi la domenica Dopo un lungo confronto tra Movimento 5 Stelle e Lega sembra essere stato trovato l’accordo sui Negozi chiusi la domenica. Il testo, presentato come proposta di legge, è stato depositato dal relatore Andrea Dara (Lega) in Commissione Attività Produttive alla Camera. Un primo step che avverrà lunedì 4 febbraio, con l’esame del testo in ...

Di Maio vede Parolin : asse per i Negozi chiusi di domenica : Gli interventi della Chiesa sono aumentati di intensità e le voci nel mondo cattolico hanno fatto fronte comune. 'Senza domenica non si può vivere' ha aggiunto il cardinale Gualtiero Bassetti. ...

Giovanni Rana : «Domenica e feste? No ai Negozi chiusi - danni anche per noi produttori» : Premessa: Giovanni Rana non parla volentieri di politica. Fategli domande su tutto - tortellini, ripieni, produzione, stabilimenti, mercati - e lui vi risponderà con la stessa amabilità che traspare ...

Latte - il 12 febbraio a Nuoro Negozi chiusi e manifestazione - : L'iniziativa "Io sto con i pastori" è stata lanciata in sostegno degli allevatori che protestano per il prezzo del Latte venduto alle aziende a un costo troppo basso. L'organizzatore: "Non può essere ...

No ai Negozi chiusi : sì alle domeniche a luci accese - e a città più sicure - : Qui il punto non è soltanto se lasciare aperti o chiusi i negozi la domenica. La questione è molto più complicata, è capire quale modello di città si vuole, come si vuole tener in conto il nuovo modo ...

Negozi chiusi la domenica - arriva la proposta di legge : nuovi orari e rotazione : L’accordo tra 'Lega' del ministro degli Interni Matteo Salvini e il Movimento Cinque Stelle del vice-premier Luigi Di Maio è giunto finalmente ad un'intesa dopo un lungo e faticoso compromesso politico. arriva la proposta di legge secondo la quale gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti per ventisei domeniche in un anno, ossia una domenica si e una no. E' questo il provvedimento che i due partiti politici in maggioranza di Governo ...

Negozi chiusi domenica - possibile dietrofront per e-commerce e grandi città : Su pressioni di sindaci e autorità locali è previsto l’inserimento di alcune importanti deroghe nel Ddl in discussione da giovedì prossimo alla commissione Attività Produttive della Camera...

Negozi chiusi la domenica : deroga alle grandi città?/ Da Milano a Roma - chieste maggiori concessioni : Probabile deroga alle grandi città in merito alla questione dei Negozi chiusi la domenica: i sindaci delle metropoli vorrebbero maggiori concessioni

Negozi chiusi la domenica - 14 grandi città chiedono la deroga : Nel testo poi è previsto che le catene di distribuzione che servono le partite Iva possano lavorare anche di domenica, per esempio quelle legate al mondo della ristorazione, e che possano restare ...