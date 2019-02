NBA | Joel Embiid vola su un' attrice in prima fila | ' Le ho salvato la vita'

NBA - i premi di gennaio : Joel Embiid e James Harden protagonisti : ROMA - Non poteva che essere James Harden il miglior giocatore della Western Conference del mese di gennaio . 43.6 punti di media, 8.7 rimbalzi e 7.6 assist, dai tempi di Wilt Chamberlain non si ...

NBA – Fallo duro di Embiid su Westbrook - scatta la rissa! Joel sbotta : “sei melodrammatico” [VIDEO] : Fallo scomposto di Embiid su Westbrook che non la prende bene: il centro camerunense lo punzecchia nel post partita La partita fra Sixers e Thunder ha visto una sfida nella sfida, quella tra Joel Embiid e Russell Westbrook i leader delle rispettive squadre. I due sono venuti a contatto nel corso di un duro , ma fortuito contrasto, che ha alzato la tensione alle stelle. Westbrook lanciato in contropiede, ha perso palla appena prima di ...

NBA : Joel Embiid e Russell Westbrook non sono amici - e ci tengono a farlo sapere : Joel Embiid e Russell Westbrook non si sono mai amati, non è una novità. Ma la lunga serie di scontri tra i due si è arricchita dell'ennesima puntata dopo la partita , come al solito divertente, tra ...