NBA | All Star Game 2019 | l’elenco completo dei partecipanti I roster delle squadre di

NBA : Dwyane Wade-Dirk Nowitzki - l'ultima sfida a Dallas tra i grandi nemici : Quelle partite furono il palcoscenico su cui Wade si fece conoscere al mondo e da lì non si è più voltato indietro. La sua è stata una carriera favolosa". Una lunga cavalcata a cui Wade ha aggiunto ...

NBA - sconfitta per Golden State - bene i Clippers di Gallinari : Tante sorprese e molto spettacolo nel turno di questa notte in Nba che ha visto l'inattesa sconfitta dei Warriors a opera di Portland per 129-107. La capolista, finora dominatrice assoluta della ...

NBA - intervista esclusiva a Gallinari : 'Il mercato ci ha sorpresi - ma puntiamo ai playoff' : Danilo Gallinari è soddisfatto dopo il facile successo ai danni dei Phoenix Suns. "È stata una bella vittoria" ha dichiarato il Gallo in esclusiva per skysport.it. "Dopo un'amara sconfitta contro ...

NBA – Lakers - Magic Johnson ‘scagionato’ dalle accuse di tampering sul caso Ben Simmons : La lega NBA ha preso la sua decisione sul caso di tampering riguardante il possibile incontro fra Magic Johnson e Ben Simmons: nessuna violazione del regolamento Nei giorni scorsi i Los Angeles Lakers sono finiti al centro di una possibile accusa di tampering. La situazione è nata da alcune dichiarazioni di Magic Johnson che aveva parlato di un possibile incontro con Ben Simmons, sotto contratto con i Sixers, per ricevere dei consigli sul ...

NBA - Golden State cade contro Porland. 20 punti di Gallinari e super Clippers : ROMA - Nelle undici partite giocate nella notte NBA a fare notizia è la sconfitta dei Golden State Warriors contro i Portland Trail Blazers , i 20 punti di Danilo Gallinari nell'ottima vittoria dei ...

NBA - Portland sorprende i Warriors. Gallinari e Clippers - che show : LA Clippers - Phoenix 134-107 I Clippers , 32-27, archiviano senza troppi problemi la pratica Suns , 11-48, al termine di una partita dominata dal primo minuto con Williams e Gallinari protagonisti. ...

Risultati NBA : crolla Golden State - bene il Gallo - ad Est tutto secondo pronostico : Risultati NBA: Sixers, Raptors, Bucks e Celtics hanno vinto proseguendo nel dominio ad Est, sconfitti invece Curry e soci Risultati NBA, nottata ricca di incontri negli USA, ben 9 partite si sono infatti giocate. I Nets continuano la loro corsa verso i playoff, confermando quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite. Sconfitti 148-139 i Cavs dopo ben 3 supplementari, con D’Angelo Russell Sugli scudi con 36 punti. Interessante un ...

NBA - il referto dei 100 punti di Chamberlain all’asta per oltre 100mila dollari : Il 2 marzo 1962 a Hershey, Pennsylvania, si è giocato l’incontro tra New York Knicks e Philadelphia Warriors, passato alla storia grazie a Wilt Chamberlain, che in quella partita mise a segno 100 punti, un record che ancora resiste nella storia dell’NBA. A proposito di quell’incontro, come riporta il sito “Sports Collectors Daily”, la società […] L'articolo NBA, il referto dei 100 punti di Chamberlain all’asta per oltre 100mila dollari è ...

All Star Game NBA 2019 : il programma completo del fine settimana. Gli orari e come seguirlo in tv e streaming : L’attesa è finita! L’All Star Game 2019 andrà in scena questo fine settimana a Charlotte, in North Carolina e metterà in mostra come di consueto il meglio che il basket NBA sia in grado di offrire. Nella prima giornata si giocherà la Mtn Dew Ice Rising Stars, una partita riservata soltanto ai rookies ed ai sophomores (giocatori rispettivamente al primo ed al secondo anno) che vedrà di fronte Team USA e Team World. Nella seconda ...

NBA – Niente All-Star Game? Draymond Green non fa danni : “me lo aspettavo - andrò in vacanza” : Draymond Green accetta con serenità la mancata convocazione per l’All-Star Game: la stella degli Warriors andrà in vacanza con la famiglia e si godrà un po’ di riposo Kevi Durant c’è. Steph Curry pure. Klay Thompson idem. Ne manca uno! Per la prima volta dopo 3 anni, i Golden State Warriors si presentano senza il quarto membro all’All-Star Game. Ad essere escluso è Draymond Green che si è visto superare nelle votazioni da Nikola Jokic e ...

NBA - record di Westbrook : dieci triple doppie consecutive. Male Gallinari - Clippers ko : TORINO - C'è un nuovo record nella NBA : Russell Westbrook firma dieci triple doppie consecutive e supera una leggenda come Wilt Chamberlain . OKC vince anche grazie ai 47 punti di Paul George , Kawhi ...

NBA : Minnesota stende i Clippers di Gallinari - Westbrook nel libro dei record : OKC adesso fa davvero paura . Trascinati dalle triple doppie di Westbrook , 10a consecutiva, record Nba, e George, i Thunder piegano 120-111 Portland e centrano la quarta vittoria consecutiva. Brutto ...

NBA - Westbrook nella storia. Harden trenta volte trenta - Danilo Gallinari ko : ROMA - nella notte NBA Russell Westbrook riscrive la storia: ottiene la decima tripla doppia consecutiva e supera il record di Wilt Chamberlain . James Harden per la trentesima partita consecutiva ...

NBA - All Star Game 2019 : il calendario e le date. Programma - orari - tv e streaming : Nella notte tra domenica e lunedì prenderà vita l’edizione numero 68 dell’All Star Game, l’appuntamento più tradizionale della pallacanestro che si gioca al di là dell’Oceano. Quest’anno la sede prescelta è Charlotte. Benché abbia preso la strada della minor intensità a vantaggio del maggior spettacolo (anche per la poca voglia di rischiare infortuni da parte dei protagonisti), l’All Star Game rimane evento in ...