Napoli | si innamorano della stessa donna | lui accoltella il rivale in amore

Blastingnews

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Quello che doveva essere un San Valentino all'insegna dell'si è trasformato in un vero e proprio dramma che sarebbe potuto culminare con un omicidio se non fosse stato per il tempestivo intervento dei soccorsi. L'episodio si è verificato in provincia di, precisamente nel piccolo comune di Qualiano.San Valentino di sangue a: tentatomento nei confronti delinStando a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri di Qualiano, nella serata di mercoledì, 13 febbraio, c'è stata una colluttazione tra due ragazzi, conclusa con il ferimento di uno dei due per motivi di gelosia. I due ragazzi si sarebbero innamoratiragazza e, per questo motivo, si sarebbero affrontati fino ad arrivare purtroppo a questo gesto estremo ed inaspettato. Dalle dure parole, infatti, si è passati ben presto ai fatti: uno dei due ...