Napoli | sette furti in pizzeria | ' Ladri | ecco le mie chiavi'

Napoli - pizzaiolo derubato sette volte scrive ai ladri : 'Non rompete le porte - vi lascio le chiavi' : Ha aperto cinque mesi fa e già l'hanno derubato delle provviste alimentari e di soldi ben 7 volte. Vittima dei furti è il titolare di una pizzeria in via Vincenzo Mosca, nel territorio della V ...

LIVE Sport - DIRETTA 29 gennaio : il Settebello batte il Montenegro - Hirscher vince a Schladming - Milan batte Napoli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: si inizia nella notte italiana con la magica NBA, mentre in mattinata ecco il tennis con il torneo WTA di San Pietroburgo, che ci terrà compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio allo sci alpino ed agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: cronaca in tempo reale ...

Napoli - a sette anni percosso e ammazzato a mani nude dal fidanzato di sua madre : Lo ha picchiato anche con una scopa fino ad ucciderlo. Tragedia ieri a Cardito, alle porte di Napoli. Una lite familiare è culminata in un terribile fatto di sangue. Tony Sessoubti Badre, 24 anni, ha ucciso Giuseppe D., un bimbo di sette anni, figlio della sua convivente, Valentina Caso di 30 anni. L'uomo si è accanito anche contro l'altra figlia della compagna, una bambina di otto anni, mentre è rimasta illesa una terza bambina di quattro anni, ...

Napoli : muore a 36 anni per un 'mal di pancia' - Anna doveva sposarsi a settembre : Una terribile tragedia si è verificata ieri mattina a Napoli, dove una donna di 36 anni, Anna Siena, è deceduta dopo essere arrivata in ospedale, al Vecchio Pellegrini, perché non si sentiva bene. I medici le avevano detto che aveva solo un banale "mal di pancia", ma la situazione è precipitata. La donna si trovava nel reparto rianimazione dello stesso nosocomio. Attualmente non si conoscono le reali cause del decesso della Siena, che ...