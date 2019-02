Napoli | l' accusa di Ancelotti | La Uefa cambi il pallone dell' Europa League | è

Cruciani accusa Napoli di vittimismo - è polemica sul web - : Poche parole che hanno il potere di scatenare il mondo del web. Sui social valanghe di commenti tra chi lo critica e chi si dice d'accordo. C'è chi scrive: 'Solita ossessione verso Napoli e i ...

L'affondo della Meloni su Napolitano : "Vile è l'accusa meno grave" : La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni , scrive un post su Facebook riguardo le accuse lanciate da Alessandro Di Battista contro Giorgio Napolitano . Il rappresentante del Movimento Cinque ...

Tragedia a Napoli : 14enne muore dopo aver accusato un malore sul campo di calcio : Una vera e propria Tragedia è avvenuta a Napoli nei giorni scorsi. Un ragazzino di appena 14 anni di età stava disputando una partita di calcetto con amici e compagni di scuola, quando, improvvisamente, ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. La vittima, L.A. (queste le sue iniziali), era residente nella zona di via Foria, nel capoluogo campano. Secondo le prime indiscrezioni sulla vicenda, il giovanissimo è deceduto a causa di un ...

Movida - residenti in ostaggio a Napoli : spunta l'accusa di stalking : Musica sparata ad alto volume fino alle prime luci dell'alba, concerti dal vivo che rimbombano nelle pareti domestiche, con tanto di vetri che traballano. E ancora: schiamazzi di gente che si raduna a ...

Movida - residenti in ostaggio a Napoli : spunta l?accusa di stalking : Musica sparata ad alto volume fino alle prime luci dell?alba, concerti dal vivo che rimbombano nelle pareti domestiche, con tanto di vetri che traballano. E ancora: schiamazzi di gente che...

Napoli - il procuratore regionale della Corte dei Conti Michele Oricchio prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio : Il procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania, Michele Oricchio, è stato prosciolto dal gup del Tribunale di Napoli Nord Luca Battinieri dall’accusa di abuso d’ufficio in relazione a presunte interferenze in un processo tributario a Salerno, dove ha ricoperto la carica di presidente della Commissione Tributaria. PROSCIOLTI Oricchio E PAGANO – Per questa vicenda, insieme al procuratore Oricchio, è stato prosciolto anche l’ex ...

Adrian - l'accusa contro Celentano di razzismo sui napoletani : come ha insultato Napoli : contro lo show Adrian di Adriano Celentano su Canale 5 si è scagliato anche il disappunto degli spettatori napoletani, che non hanno gradito la descrizione della loro città proiettata nel futuro. In ...

Quattro tifosi del Napoli accusati di omicidio per la morte di Belardinelli : Secondo gli inquirenti erano a bordo dell'auto che ha travolto l'ultrà del Varese durante gli scontri di S.Stefano, provocandone il decesso. Minacce al giovane tifoso dell'Inter che ha collaborato ...

Ultras Inter morto : 4 tifosi del Napoli indagati/ Accusa di omicidio volontario - l'avvocato 'Sono innocenti' : Ultras Inter morto: 4 tifosi del Napoli indagati. L'Accusa è di omicidio volontario, l'avvocato spiega "Sono innocenti, attesi colpi di scena'

Daniele Belardinelli : ultrà del Napoli di 25 anni accusato di omicidio volontario : Svolta nelle indagini. Sul registro degli indagati per omicidio volontario è finito un ultrà del Napoli di 25 anni che

Indagato un ultrà del Napoli - è accusato di aver investito e ucciso Daniele Belardinelli : È stato iscritto stamani nel registro degli indagati per omicidio volontario l’ultrà del Napoli di 25 anni che sarebbe stato alla guida della Volvo station wagon, sequestrata ieri, che avrebbe investito Daniele Belardinelli durante gli scontri di Santo Stefano fra i tifosi di Inter e Napoli. ...

Indagato un ultrà del Napoli - è accusato di aver investito e ucciso Daniele Belardinelli : È stato iscritto stamani nel registro degli indagati per omicidio volontario l’ultrà del Napoli di 25 anni che sarebbe stato alla guida della Volvo station wagon, sequestrata ieri, che avrebbe investito Daniele Belardinelli durante gli scontri di Santo Stefano fra i tifosi di Inter e Napoli. ...

Inter-Napoli - restano in carcere i tifosi accusati degli scontri. Gip : "Azione militare" : Per il gip l'attacco degli ultras dell'Inter ai tifosi del Napoli è stato "un'azione di stile militare, preordinata e avvenuta a distanza dallo stadio Meazza". Il magistrato, Guido Salvini, ha convalidato il fermo dei tre supporter nerazzurri arrestati con l'accusa di aver partecipato alle violenze. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni, Luca Da Ros, 21 anni, e Simone Tira, 31 anni - il magistrato ha disposto la custodia in carcere ...

Tifoso ucciso : accusato un capo ultrà dell'Inter per gli scontri con la tifoseria del Napoli : L'inchiesta sugli scontri tra interisti e napoletani il quel disgraziato 26 dicembre in cui è morto il Tifoso del Varese Daniele Belardinelli, è un susseguirsi di colpi di scena ed è destinata a ...