Napoli | De Laurentiis | Grazie Hamsik | almeno 3 innesti col mercato d' estate

Hamsik - ciao Napoli! De Laurentiis annunci la cessione al Dalian : Telenovela finita per quanto riguarda la cessione di Marek Hamsik. Dalian e Napoli hanno trovato l’accordo definitivo.Hamsik vola in Cina. La telenovela che ha visto protagonista lo slovacco, ormai ex Napoli, è finalmente giunta al termine. Niente più malumori perché, diciamocelo. il calciatore dopo il salto del banco si è incupito a tal punto da non presentarsi agli allenamenti del giorno dopo. Questo, però, fa parte del passato. Il ...

Napoli - il saluto di De Laurentiis ad Hamsik : “ce lo siamo tenuti stretto per tanti anni” : “Ci siamo tenuti stretto Hamsik per tutti questi anni, lo volevano Moratti, poi Allegri quando era al Milan e anche alla Juve, anche quando ultimamente mi ha parlato della Juve gli ho detto che doveva rimanere qua. Poi quando mi ha parlato della Cina in estate, gli ho detto che lo capivo ma dovevo capire anche come si sarebbe organizzato il nuovo allenatore”. Sono le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ...

Napoli - De Laurentiis ufficializza la cessione di Hamsik : “l’accordo con il Dalian è stato raggiunto” : Il presidente del Napoli ha ufficializzato la cessione del centrocampista slovacco al club cinese, augurandogli le migliori fortune Marek Hamsik non è più un giocatore del Napoli, Aurelio De Laurentiis lo ha comunicato con un tweet ufficiale apparso sul proprio profilo. Cafaro/LaPresse Il presidente del club azzurro ha prima annunciato la cessione ai microfoni dei cronisti presenti a Zurigo, per poi confermarla sui social. “Hamsik è ...

La Figc multa De Laurentiis e il Napoli per le frasi su Mazzoleni : A Kiss Kiss Napoli Ricordate le dichiarazioni di De Laurentiis su Mazzoleni a Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia di Inter-Napoli? «Mi preoccupa, con noi è sempre stato cattivo ed anche non imparziale». Non solo Mazzoleni diventò protagonista di quella partita. Ma oggi al presidente del Napoli è arrivata la multa di 14mila euro per quelle dichiarazioni. Altri seimila euro per la SSC Napoli. multa comminata dalla Federcalcio per ...

Gazzetta : il Napoli di Ancelotti è anche nel low profile di De Laurentiis : Sobrietà vo’ cercando Oggi la Gazzetta dello Sport coglie un passaggio interessante della metamorfosi in atto nel Calcio Napoli. Il nuovo stile di Aurelio De Laurentiis è improntato alla sobrietà, al low profile, di solito estranei al suo modo di fare. Maurizio Nicita coglie e mette insieme i tradizionali tre indizi che fanno una prova. Ricorda l’umore del presidente sabato sera al Franchi al fischio finale dell’arbitro: fra ...

Napoli - Ancelotti e De Laurentiis preparano la rivoluzione : Secondo la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis ed Ancelotti preparano la rivoluzione in casa Napoli : 'Se ci fate caso, mai finora ha espresso una frase critica nei confronti di Ancelotti o della squadra, nemmeno dopo le ...

Napoli - De Laurentiis : "Scudetto? La speranza resta - il campionato è lungo" : A margine della riunione avuta in Lega, Aurelio De Laurentiis ha lasciato intendere che il suo Napoli non si è per niente arreso, che crede nella possibilità di poter competere ancora per lo scudetto. ...

Napoli - De Laurentiis : 'Campionato lungo - le speranze scudetto non muoiono mai' : Aurelio De Laurentiis si dice "soddisfattissimo" del suo Napoli in campionato e, anche se la Juventus è in testa alla classifica con 11 punti di vantaggio, non considera chiuso il discorso scudetto. "...

De Laurentiis loda il suo Napoli : “soddisfattissimo - scudetto ancora aperto” : Napoli, Aurelio De Laurentiis è parso contento di quanto fatto dalla sua squadra sino ad ora, Ancelotti si tufferà adesso sull’Europa League Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è detto soddisfattissimo di come la squadra si sta districando in campionato e nelle coppe. “Speranze? Le speranze non muoiono mai, il campionato è lungo. Vedremo“, riporta l’Ansa. “L’Europa League? E’ un ...