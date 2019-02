MSC Crociere | entro il 2027 flotta di 29 unità Prima nuova nave Bellissima

MSC Crociere prima al mondo per crescita flotta : Msc Crociere è la compagnia crocieristica che a livello mondiale sta crescendo più di tutte le altre. Entro il 2027 è prevista l'entrata in servizio di 14 nuove navi che si aggiungeranno alle 15 ...

In MSC Crociere arriva Zoe - prima assistente virtuale del settore : ZOE - la prima assistente virtuale di crociera al mondo - è pronta a portare i servizi per gli ospiti delle navi MSC Crociere a nuovi entusiasmanti standard di innovazione tecnologica incentrata sul ...

Crociere - MSC battezza Bellissima : salperà il 2 marzo a Southampton [DETTAGLI] : Msc ha reso noto che il 2 marzo prossimo per il battesimo a Southampton , in Inghilterra, di Msc Bellissima , insieme alla madrina, Sophia Loren, interverranno anche gli artisti del Cirque du Soleil e una parata di stelle, tra cui l’attrice inglese Holly Willoughby, che condurrà la serata, e la rockstar Nile Rodgers, vincitore di tre Grammy Award. MSC Bellissima partirà’da Southampton il 4 marzo per la sua crociera inaugurale di 10 ...

MSC : in arrivo crociere di lusso su nuove navi con al massimo 500 cabine : MSC avrà entro il 2026 quattro nuovi navi da crociera super lusso in grado di ospitare fino a 1000 persone

MSC Crociere lancia la World Cruise 2021 : un irripetibile viaggio attorno al mondo : ... Marsiglia in Francia e Barcellona in Spagna e porta letteralmente gli ospiti in tutto il mondo in un unico viaggio alla scoperta del mondo. Andando verso ovest, la prima tappa attraversa l'Atlantico ...