MotoGP 2019 | Lorenzo | intervista live prima dell' esordio con la Honda

Calendario MotoGP 2019 : le date e il programma dei GP. Tutte le 19 gare e come vederle in tv : Il Mondiale MotoGP 2019 inizia a prendere forma, ed il primo passo è stata la pubblicazione del Calendario provvisorio della prossima stagione. Non ci sono grandi novità rispetto al campionato attuale, dato che le gare rimangono 19 e non ci sono sparizioni o nuovi inserimenti di gare. Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio il programma completo della MotoGP 2019. Segnatevi la data, 10 marzo 2019. A Losail, come consuetudine, prenderà il ...

Calendario MotoGP 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEI TEST DI MotoGP A SEPANG (6 FEBBRAIO) Buon inizio di 2019 a tutti gli appassionati della MotoGP! Anche se siamo solamente al primo giorno del nuovo anno, sappiate che il Motomondiale è più vicino di quanto possiate credere. La prima azione in pista, infatti, la vivremo tra il 6 ed 8 febbraio con i test di Sepang in Malesia, tra poco più di un mese, mentre il campionato del mondo scatterà nel weekend del ...

Calendario Test MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEI Test DI MotoGP A SEPANG (6 FEBBRAIO) Signore e signori, tra 40 giorni esatti la MotoGP tornerà in pista. Il Mondiale 2019 è molto più dietro l’angolo di quel che si pensi. I piloti, infatti, tra poco più di un mese inizieranno a fare sul serio, con i primi Test pre-stagionali, in vista di un Calendario quanto mai fitto. Il primo assaggio della MotoGP lo vivremo con la tre-giorni di Sepang, in ...

MotoGP – La lotta tra Marquez e Lorenzo e il favorito del 2019 - Agostini svela : “ci divertiremo con Jorge e Marc” : Giacomo Agostini svela il suo uomo da battere e spera in una appassionante lotta tra Marquez e Lorenzo nella stagione 2019 di MotoGp La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più: il 10 marzo i piloti saranno in pista per l’esordio del nuovo Motomondiale, in Qatar, ma prima, proprio sul circuito di Losail, affronteranno l’ultima sessione di test invernali per mettere a punto le loro moto. Marc Marquez deve ancora recuperare ...

MotoGP - KTM 2019 : presentata la nuova moto per un 2019 da protagonista : Dopo tre anni in motoGP è arrivato il momento di raccogliere i frutti, questo è l'anno buono: questo il motto in KTM . A Mattighofen, nel suo quartier generale, il team austriaco ha schierato i n ove ...

MotoGP - si accendono i riflettori sulla KTM : presentate le due livree delle quattro RC16 2019 : La scuderia austriaca ha presentato due livree nella giornata di oggi, quella del team factory e quella della Tech3 La KTM raddoppia nella stagione 2019, presentando sulla griglia di partenza del Mondiale di MotoGp ben quattro moto. Due saranno quelle del Factory Team, le altre quelle della scuderia Tech3, al primo anno di partnership con la Casa austriaca dopo il divorzio dalla Yamaha. Nella giornata di oggi sono state presentate le due ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : Valentino Rossi può sorridere ma le Ducati volano. Serve un altro step : E’ tempo di un mini-bilancio in casa Yamaha dopo la tre-giorni di Test a Sepang (Malesia) dedicata ai partecipanti al pRossimo Mondiale 2019 di MotoGP. Sull’asfalto malese tanto materiale è stato provato per cercare di dare una chiara indicazione sullo sviluppo da seguire e nel team di Iwata i sorrisi non mancano anche se la situazione resta ancora complicata. Bene ma non benissimo? Probabilmente è questo il caso. Sì perché i ...

A marzo parte la stagione di MotoGP 2019 ma Marquez ha un nuovo temibile nemico : "La moto è già a un buon punto" Ma il lavoro di potenziamento di una moto già vincente ha conquistato il campione del mondo. "Stiamo lavorando molto sull'uscita dalle curve, ma a volte su questo ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : Ducati devastante in Malesia. Migliorata la velocità di percorrenza in curva : 4 Ducati davanti a tutti: è questo il dato con cui si siamo lasciati alle spalle la Malesia. Nella tre giorni di Test sul tracciato di Sepang le Rosse hanno messo in mostra un passo invidiabile sia sul giro secco che sui long run, risolvendo in quest’ultimo caso le iniziali criticità sul consumo degli pneumatici, con poco grip in pista ed alte temperature. Il lavoro di affinamento ha dato i suoi frutti e Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, ...

