Moody' s taglia stime Pil Italia nel 2019 | ma al momento non incide sul rating

(Di giovedì 14 febbraio 2019)'s prevede di abbassare le propriedi crescita, "sicuramente sotto l'1%, probabilmente a un valore tra 0 e +0,5% nel", perché "le misure di riforma sono state rimandate, anche tutta l'Europa sta rallentando, questo non è positivo". A parlare è Kathrin Muehlbronner, senior vice president di's, durante la Credit trends conference in corso a Milano. La precedente stima dell'agenzia, di novembre scorso, parlava di una crescita dell'1,3% nelQuesto, almeno per il, non dovrebbere sulsovrano dell': "abbiamo un outlook stabile, copre 12-18 mesi, ci dovrebbero essere performance molto diverse da quelle attese per cambiare ancora l'outlook e non vediamo cambiamenti. Non tendiamo a focalizzarci su un trimestre o due, ma su un periodo più lungo, abbiamo considerato che la crescita sarà debole per un paio di ...