Moody's: Italia rischia voto anticipato

Stime di crescita "sicuramente sotto l' 1%, probabilmente a un valore tra 0 e +0,5% nel 2019":lo prevede per l'l'agenzia di rating's. "Le misure di riforma sono state rimandate, anche tutta l'Europa sta rallentando, questo non è positivo -dice la vicepresidente senior Muehlbronner- Vediamo un rischio significativo di elezioni anticipate, probabilmente dopo le Europee. Difficile dire quale sarà il governo". La stima precedente parlava di +1,3%, stabile al momento l'outlook, non si prevedono revisioni fino a marzo.(Di giovedì 14 febbraio 2019)