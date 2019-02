Mondiali Sci 2019 – Alle 14 15 scatta il gigante femminile | Brignone col pettorale numero

Gigante maschile - Mondiali Sci alpino 2019 (venerdì 15 febbraio) : programma - orari e tv : Oggi il Gigante femminile, mentre domani toccherà a quello maschie. Si entra nella parte finale della rassegna iridata. Grande attesa per Marcel Hirscher, che farà il suo esordio nella rassegna iridata svedese. Appuntamento dalle ore 14.15. L’Italia schiera Manfred Moelgg, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Simon Maurberger. L’obiettivo è quello di conquistare un posto in top ten. Di seguito il programma completo del Gigante ...

DIRETTA GIGANTE ARE/ Mondiali Sci 2019 streaming video tv : Worley campionessa uscente : DIRETTA GIGANTE Are, Mondiali di sci 2019: info streaming video e tv della prova iridata, prevista oggi in Svezia, 14 febbraio 2019.

Sci alpino in tv - Gigante femminile Mondiali : orari delle due manche - pettorali e streaming : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL Gigante femminile DEI Mondiali DI SCI alpino Oggi si comincia con le discipline tecniche in quel di Are (Svezia). Sarà il Gigante femminile a dare il via alle danze in questo senso e si preannuncia grande spettacolo. Mikaela Shiffrin è la grande favorita della vigilia, la statunitense ha dominato la stagione in lungo e in largo, ha già vinto il superG in questa rassegna iridata e punta alla medaglia ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Mondiali in DIRETTA : Brignone e Bassino si giocano la medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove incomincia il weekend riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Mikaela Shiffrin partirà con tutti i favori del pronostico, il fenomeno statunitense ha dominato l’intera stagione tra le porte larghe e non sembra avere rivali, la campionessa a stelle e strisce ...

Sci alpino - Gigante femminile Mondiali 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Dopo la giornata di pausa, ripartono i Mondiali di sci alpino e lo fanno oggi con il Gigante femminile. Cominciano dunque le prove tecniche e si entra nella parte finale della rassegna iridata. Quattro gare in quattro giorni, per uno spettacolo senza fine. Appuntamento dalle ore 14.15. L’Italia schiera Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia e Francesca Marsaglia. Una squadra molto interessante e forte con due punte di diamante ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DI DISCESA LIBERA Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, ...

Mondiali Sci 2019 - guida al gigante femminile : Bassino e Brignone speranze azzurre : Dopo la giornata di pausa, i Mondiali di sci alpino ad Are ripartono domani con il gigante femminile. Ci sarà il ritorno in pista di Mikaela Shiffrin che ha saltato discesa, combinata, team event per ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : il gigante femminile sarà in notturna! Orari e programma delle due manche. Come vederle in tv : Giovedì 14 febbraio si disputerà il gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si torna in pista ad Are (Svezia) dopo il giorno di riposo che ha spezzato in due la rassegna iridata e si preannuncia grande spettacolo. Mikaela Shiffrin è la grande favorita della vigilia, la dominatrice incontrastata della stagione vuole dominare anche questa gara e sembra impossibile batterla ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo in una gara ...