Mondiali | Goggia e la caduta | Peccato | ci ho provato Brignone | Non

Mondiali Sci - Petra Vlhova oro nel Gigante. Brignone quinta - Goggia out : La leader di coppa del Mondo e vincitrice della prova iridata di SuperG è quarta, distanziata di 44" dalla Rebensburg, un divario che la pone ancora nelle condizioni di poter ambire a una medaglia. ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Petra Vlhova più veloce del vento è oro nel gigante davanti a Rebensburg e Shiffrin - 5a Brignone - out Goggia : Una medaglia d’oro che luccica e che va ad esaltare il talento di una grandissima fuoriclasse che sta sbocciando in maniera davvero notevole giorno dopo giorno. Petra Vlhova vince il gigante dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, superando proprio in extremis Viktoria Rebensburg, che fino a pochi metri dall’arrivo era quasi certa di avere vinto. Completa il podio Mikaela Shiffrin, che non è stata in grado di compiere la rimonta ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Mondiali in DIRETTA : Goggia e Brignone per la rimonta alle 18.00 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove incomincia il weekend riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Mikaela Shiffrin partirà con tutti i favori del pronostico, il fenomeno statunitense ha dominato l’intera stagione tra le porte larghe e non sembra avere rivali, la campionessa a stelle e strisce ...

DIRETTA GIGANTE ARE / Mondiali Sci 2019 streaming video tv : 1Rebensburg - Goggia ok! : DIRETTA GIGANTE Are, Mondiali di sci 2019: info streaming video e tv della prova iridata, prevista oggi in Svezia, 14 febbraio 2019.

Sci alpino - Mondiali 2019. Sofia Goggia : “Performance solida - ora sto sul pezzo”. Federica Brignone : “Sono a un secondo - vento decisivo” : Le forti folate di vento hanno caratterizzato la prima manche del gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) il maltempo continua a caratterizzare la rassegna iridata e le ragazze hanno dovuto fare i conti con delle condizioni tutt’altro che ideali. La tedesca Viktoria Rebensburg si trova al comando, le tre italiane di punta occupano sesta, settima e ottava posizione. Sofia Goggia è la migliore a 91 centesimi dalla ...

Mondiali sci 2019 – Prima manche gigante femminile : Sofia Goggia tra le migliori - bene anche Bassino e Brignone : Sofia Goggia si gioca una medaglia nel gigante femminile dei Mondiali di sci ad Are: l’azzurra sesta dopo la Prima manche I Mondiali di sci ad Are continuano a dare soddisfazioni all’Italia. In attesa della seconda manche del gigante femminile, in cui si assegneranno le medaglie, nella Prima fase della competizione iridata a distinguersi tra le azzurre è stata Sofia Goggia. L’italiana, sesta nella classifica parziale, ha ...

Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 : Viktoria Rebensburg guida dopo la prima manche - Sofia Goggia ci crede per la medaglia! : Viktoria Rebensburg è al comando della prima manche del Gigante femminile dei Mondiali di sci ad Are. Ancora una volta, però, la località svedese non è sembrata all’altezza di ospitare una rassegna iridata. Le avverse condizioni del meteo hanno portato all’ennesimo abbassamento della partenza di questo Mondiale ed inoltre la pista dopo pochi passaggi si è subito rovinata, rendendo praticamente impossibile un normale svolgimento della ...

Sci - Mondiali di Are ora il gigante donne. Brignone e Goggia all'attacco : Ci provano le gigantiste. Dopo l'oro di Dominik Paris e l'argento di Sofia Goggia in superG, dopo l'insperato bronzo della giovane Italia del Team Event, ai Mondiali di Are tocca a Federica Brignone, ...

Mondiali Sci 2019 - Alle 14.15 scatta il gigante femminile : Brignone col pettorale numero 7 - c'è anche Sofia Goggia : ...06-03-2014 GS Coppa del mondo 9ª 09-03-2012 GS Coppa del mondo 2ª 27-02-2011 SG Coppa del mondo 40ª 26-02-2011 DH Coppa del mondo 34ª 25-02-2011 AC Coppa del mondo 22ª 13-12-2009 SL Coppa del mondo ...

Mondiali Sci 2019 – Alle 14.15 scatta il gigante femminile : Brignone col pettorale numero 7 - c’è anche Sofia Goggia : Federica Brignone guida le azzurre nel gigante femminile dei Mondiali di sci di Are 2019: Alle 14.15 la prima manche Abbiamo preso medaglie di tutti i colori, con l’oro di Dominik Paris nel superG maschile, l’argento di Sofia Goggia in quello femminile e il bronzo di squadra nel team event di slalom parAllelo. Ma l’Italia va a caccia del poker ai Mondiali di Are. Alle 14.15 (diretta tv su Rai2, Raisport ed Eurosport) va ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Italia sempre competitiva in tutte le gare. Tris di medaglie. Paris e Goggia conferme - che bella sorpresa il Team Event : Giorno di pausa ai Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento ad Are ed è tempo di un primo bilancio dei risultati ottenuti dall’Italia in questa rassegna iridata, quando a mancare nel programma ormai sono solo le prove tecniche (gigante e slalom). Finora la squadra azzurra ha raccolto tre medaglie, una per ogni metallo: l’oro di Dominik Paris, l’argento di Sofia Goggia e il bronzo del Team Event. Un altro dato sicuramente ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Italia sempre competitiva in tutte le gare. Tris di medaglie. Paris e Goggia conferme - che bella sorpresa il Team Event : Giorno di pausa ai Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento ad Are ed è tempo di un primo bilancio dei risultati ottenuti dall’Italia in questa rassegna iridata, quando a mancare nel programma ormai sono solo le prove tecniche (gigante e slalom). Finora la squadra azzurra ha raccolto tre medaglie, una per ogni metallo: l’oro di Dominik Paris, l’argento di Sofia Goggia e il bronzo del Team Event. Un altro dato sicuramente ...

Mondiali Sci 2019 – Sofia Goggia perde i pettorali autografati di Vonn - Svindal e Stenmark : l’appello social della campionessa azzurra : Sofia Goggia chiede aiuto ai suoi fan: l’appello della campionessa italiana di sci sui social dopo il party in onore di Lindsey Vonn ad Are I Mondiali di sci alpino di Are 2019 stanno regalando emozioni incredibili. Domenica, al termine della discesa femminile, vita dalla Stuhec, una grande festa è stata organizzata per omaggiare Lindsey Vonn, alla sua ultima gara in carriera. La campionessa statunitense ha chiuso con un ...

Mondiali Sci 2019 – La discesa non toglie il sorriso a Sofia Goggia : “Lindsey? Ecco cosa mi ha detto” : Sofia Goggia mette la delusione per il suo risultato nella discesa femminile di Are ai Mondiali 2019 da parte per celebrare Lindsey Vonn discesa amara per Sofia Goggia: la campionessa italiana di sci non è riuscita a far bene nella sua gara, ieri ai Mondiali di sci alpino di Are 2019. Sofia Goggia ha chiuso al 15° posto la discesa femminile iridata ma non ha perso il sorriso, per celebrare l’ultima gara di Lindsey Vonn, suo idolo e ...