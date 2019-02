Michael Schumacher | la Bild | ' Ha trascorso il cinquantesimo compleanno prendendo il sole

Michael Schumacher - Natale e compleanno a Maiorca : «Ha preso il sole nella villa di famiglia» : Si torna a parlare di Michael Shumacher, nella settimana che riporta alla ribalta la Formula 1 per via delle presentazioni delle monoposto per il Mondiale 2019: nonostante resti il più...

Michael Schumacher ha trascorso le vacanze di Natale e il suo cinquantesimo compleanno a Maiorca : Michael Schumacher ha trascorso le vacanze di Natale e il suo cinquantesimo compleanno a Maiorca, nella villa di famiglia acquistata dalla moglie Corinna qualche mese fa a Port d'Andratx. Stando a quanto riferito dalla Bild che cita il rotocalco Bunte, l'ex pilota tedesco e la sua famiglia, avrebbero raggiunto le isole Baleari in elicottero. Nel corso del soggiorno, Schumacher avrebbe preso il sole al riparo da una tenda, alla presenza, oltre ...

Michael Schumacher e le foto "fake" sui social/ Mick : "Quei bambini non siamo io e mia sorella Gina Maria" : Michael Schumacher, il figlio Mick sui social smonta il caso delle le foto fake: "Quei bambini non siamo io e mia sorella Gina Maria". Ecco cosa è successo

Michael Schumacher - il dolce ricordo di Mike sul padre : È stato il padre Michael Schumacher a portare per primo il figlio Mike al circuito dei kart. Ora il nuovo campioncino 19enne...

F1 - Montezemolo e la dinastia Schumacher : “Mick come Michael? E’ presto - ma ci spero tanto” : L’ex presidente della Ferrari ha parlato dell’ingresso di Mick Schumacher nella FDA, soffermandosi anche sulla vittoria di Alonso alla 24 Ore di Daytona Luca Cordero Montezemolo non si lascia mai sfuggire ciò che accade in casa Ferrari, nonostante non sia più il presidente. L’imprenditore italiano non ha potuto fare a meno di commentare l’ingresso di Mick Schumacher nell’Academy del Cavallino, avendo condiviso ...

La Race of Champions 2019 nel segno di Michael Schumacher : la bella iniziativa dei piloti : Alla Race of Champions 2019 spunta un messaggio per Michael Schumacher: la bella iniziativa dei piloti protagonisti della gara La Race of Champions 2019, appena conclusa a Città del Messico con la vittoria del Team Nordic ed il secondo posto della coppia formata da Vettel e Mick Schumacher, si è svolta nel segno di Michael Schumacher. Il pensiero dei piloti è stato rivolto all’ex campione dei Formula Uno, che dopo l’incidente ...

Race of Champions 2019 – Secondo posto per Vettel e Schumacher - Seb commovente accanto a Mick : “Michael sarebbe fiero di lui” : Alla Race of Champions 2019 Mick Schumacher e Sebastian Vettel concludono la gara al Secondo posto dietro Tom Kristensen e Johan Kristofferson: le parole dei protagonisti A seguito della notizia che ha ufficializzato la presenza di Mick Schumacher all’interno della Ferrari Driver Accademy, il figlio di Michael si è messo subito alla prova accanto ad un ferrarista d’eccezione alla Race of Champions 2019. A Città del Messico, ...