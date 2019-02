Mia Martini - Serena Rossi e la brutale accusa : "Io sono Mia? Chi ha sbagliato. E adesso...". Fa i nomi : Per la Rai, un trionfo. Si parla di Io sono Mia, la fiction su Mia Martini, che ha incassato 7,7 milioni di telespettatori per uno share del 31% su Rai 1. La protagonista che interpreta la mitica e sfortunata cantante è Serena Rossi, che intervistata al Corriere della Sera parla dell'opera. Si aspet

Mia Martini - il crollo emotivo di Marino Bartoletti : "Mi viene da piangere" : Marino Bartoletti ricorda con dolore Mia Martini. "Non chiedetemi di commentare la fiction in sé, né di scrivere cose lucide, obiettive o documentate", dice della fiction Io sono Mia, "io mi tengo l’emozione, la commozione, lo sconcerto, il dolore, ma in fondo anche la gioia e la riconoscenza che h

“Non li perdono! Certe cattiverie…”. Leda - la sorella di Mia Martini senza pietà : Da quando è andato in onda il film “Io sono Mia”, biopic della celebre cantante scomparsa a 47 anni il 12 maggio 1995, tutti parlano di Mia Martini. Della sua vita, dei suoi dolori, delle sofferenze, delle cattiverie che il mondo dello spettacolo le ha riservato costringendola a un’esistenza di emarginazione nonostante le sue doti canore al di sopra di tutti. “Mimì è stata messa alla gogna e ha sofferto tantissimo per la cattiveria della gente”, ...

Mia Martini - un fenomeno incontenibile : sei brani nella classifica di iTunes : Mia Martini e la sua musica tornano protagoniste. Grazie soprattutto alla messa in onda Rai di Io sono Mia , la fiction su Mimì interpretata da Serena Rossi, si sta riscoprendo la cantante scomparsa ...

Mia Martini - l'ultima apparizione in tv poche settimane prima del suicidio : da lacrime in diretta in Rai : poche settimane prima del dramma, Mia Martini appare in tv, in Rai. Insieme a Giorgia e Michele Zarrillo, si esibisce a Papaveri e Papere, programma condotto da Pippo Baudo e Giancarlo Magalli per celebrare la storia del Festival di Sanremo, in una emozionante e intensa versione di Come saprei. Legg

Adriano Celentano e la lettera scritta dopo la morte di Mia Martini : ‘Ti hanno fatto un favore’ : La messa in onda di Io sono Mia, il biopic dedicato alla vita di Mia Martini, ha riacceso i riflettori sulla vita della cantante scomparsa il 12 maggio 1995 in circostanze mai del tutto chiarite, e ha rimesso in moto un’ondata di sincera compassione nei confronti dell’interprete di Almeno tu nell’universo. Sei giorni dopo la sua morte, Adriano Celentano scrisse per lei una lettera pubblicata sul Corriere della Sera, e ora ...

Mia Martini - la sua voce vola di nuovo - (anche) su iTunes : Mia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniMia MartiniSei canzoni, finite nella top 50 di iTunes grazie, soprattutto, alla delicatezza che Serena Rossi ha messo nella propria performance. Io sono Mia, il film con il quale Riccardo Donna ha voluto raccontare Mia Martini, non si è limitato a rimpinguare gli ascolti di RaiUno, ma, nello ...

Mia Martini - la sorella maggiore Leda e il dramma segreto : chi sono gli insospettabili che l'hanno infangata : ' Mia Martini è stata messa alla gogna e ha sofferto tantissimo per la cattiveria della gente'. Leda Bertè , sorella maggiore di Mimì e di Loredana Bertè , racconta a Storie italiane su Raiuno la ...

Io sono Mia - il dolore di Serena Rossi : "Ci sono rimasta molto male" - lo sfregio insospettabile a Mia Martini : "Ci sono rimasta molto male". Serena Rossi, interprete di Io sono mia, la fortunata e commovente fiction Rai sulla vita di Mia Martini, confessa al Corriere della Sera il rammarico per il no di Ivano Fossati ad essere citato nella produzione. Alla fine, la sceneggiatura è stata rimaneggiata sostitue

Io sono Mia - il dolore di Serena Rossi : 'Ci sono rimasta molto male' - lo sfregio insospettabile a Mia Martini : ... pubblico e amici della Martini, che si è tolta tragicamente la vita nella primavera 1995 dopo anni passati a combattere i pregiudizi e le malelingue vergognose che l'avevano emarginata nel mondo ...

Io sono Mia - la lettera che Adriano Celentano scrisse sei giorni dopo la morte di Mia Martini : Certo non tutti, ma una gran parte di questo mondo di merda, pieno di ipocrisia, deve avere qualche rimorso: in fin dei conti hanno contribuito non poco ad accorciare la vita di Mia Martini'. E ...

Io Sono Mia : Paolo Butturini racconta a DavideMaggio.it la sua celebre intervista del Marzo 1989 a Mia Martini : Mia Martini - intervista Epoca - Marzo 1989 Da ieri sera è conosciuto da oltre sette milioni di italiani. Chissà se nel 1989 avrebbe immaginato che quella sua intervista potesse riportarlo agli onori delle cronache 30 anni dopo. Ci riferiamo al giornalista che nel Marzo di 6 lustri fa ha intervistato per Epoca Mia Martini: un’intervista nella quale la cantante calabrese svela – facendo nomi e cognomi – come nacque la sua ...

Io sono Mia - Ivano Fossati e Renato Zero hanno chiesto di non essere citati nella serie su Mia Martini : Renato Zero e Ivano Fossati, due persone che sono state importantissime nella vita di Mia Martini si sono rifiutate di essere nominate nel film della Rai Io sono Mia . Lo rivela Fan Page , che scrive: ...

Io sono Mia - Ivano Fossati e Renato Zero hanno chiesto di non essere citati nella serie su Mia Martini : Renato Zero e Ivano Fossati, due persone che sono state importantissime nella vita di Mia Martini si sono rifiutate di essere nominate nel film della Rai Io sono Mia. Lo rivela Fan Page, che scrive: “Il personaggio di Anthony è ispirato a Renato Zero, il quale non ha voluto essere menzionato ufficia