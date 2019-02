Mercato europeo - Il 2019 parte male | -4 | 6% a gennaio

quattroruote

: Per il mercato europeo dell'#auto il 2019 parte male: a gennaio sono state immatricolate 1.226.446 vetture con un c… - quattroruote : Per il mercato europeo dell'#auto il 2019 parte male: a gennaio sono state immatricolate 1.226.446 vetture con un c… - SiamoPartenopei : 'Voglio un club europeo'. Mourinho scatena le voci di mercato, gli interisti sognano il bis se salta Conte - PHONETHRONE2012 : Samsung Galaxy M20 in arrivo in Italia, firmware conferma: Conferme sull'esordio del Galaxy M20 nel mercato europeo… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Ilinizia in tono decisamente negativo per ildell'auto. Secondo i dati diffusi dall'Acea (l'Associazione europea dei costruttori), ale immatricolazioni nell'area Ue+Efta si sono attestate a 1.226.446 unità, il 4,6% in meno rispetto al primo mese del 2018. L'associazione sottolinea come le registrazioni abbiano comunque raggiunto il secondo miglior livello dal 2009, ma intanto è il quinto mese di fila in contrazione per un Vecchio Continente in pieno trend negativo a causa dell'effetto Wltp (le nuove procedure di omologazione in vigore dal 1 settembre): -8,7% a dicembre, -8,1% a novembre, -7,4% a ottobre e, soprattutto, -23,4% a settembre.Mercati principali tutti in calo. Tutti i cinque maggiori mercati europei sono, tra l'altro risultati in calo. la Spagna a mettere a segno la peggior performance con una contrazione dell'8%, seguita ...