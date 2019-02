"Me lo hanno ammazzato - riaprire le indagini". Parla la madre di Pantani : "Conoscevo molto bene mio figlio e le sue abitudini. Da subito ho detto 'me lo hanno ammazzato ', ed ora ne sono ancora più convinta. La mia battaglia continua per la verità. Spero si riaprano le indagini": parole scandite da una madre , Tonina Belletti, che a distanza di 15 anni della morte di Marco Pantani si 'divide' tra lo 'studio' di carte processuali, l'allenamento ai bimbi della "Squadra Pantani ", e le visite al Museo dedicato al ...

Marco Pantani - 15 anni senza il “Pirata”. Mamma Tonina continua la sua battaglia : “Me l’hanno ammazzato” : A 15 anni di distanza, la morte di Marco Pantani, ciclista, scalatore puro, è ancora molto discussa. E’ stato trovato morto a soli 34 anni, il 14 Febbraio 2004, in un residence di Rimini. Iniziò per gioco pedalando sulla bicicletta di Mamma Tonina fino a ottenere un posto in Olimpo conquistando in un solo anno (il 1998) Giro e Tour. “Non sono dopato, ho la coscienza pulita. Mi sento stritolato in un sistema che non riesco a ...