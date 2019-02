Mauro Icardi | perché così l' Inter ha sbagliato tutto | il commento dopo il terremoto

Inter - Moratti difende Icardi : 'Mauro ottimo capitano. Decisione inutile' : Massimo Moratti non condivide la Decisione presa dall'Inter di togliere la fascia di capitano a Mauro Icardi. A rivelarlo a Sportmediaset è proprio l'ex presidente nerazzurro: "Mi sembra una cosa ...

La telenovela argentino-interista di Mauro (Icardi) e Wanda (Nara) : Wanda Nara, la regina dei social in 100 fotoWanda Nara, la regina dei social in 100 fotoWanda Nara, la regina dei social in 100 fotoWanda Nara, la regina dei social in 100 fotoWanda Nara, la regina dei social in 100 fotoWanda Nara, la regina dei social in 100 fotoWanda Nara, la regina dei social in 100 fotoWanda Nara, la regina dei social in 100 fotoWanda Nara, la regina dei social in 100 fotoWanda Nara, la regina dei social in 100 fotoWanda ...

Mauro Icardi scaricato dalla società e dall’80% dei tifosi : «Se non la ami quando perde non amarla quando vince, giusto Mauro?». I social non hanno pietà e tutto quello che ha scritto nel tempo in un secondo può ritornarti indietro, con gli interessi.Basta un attimo, anzi un clic. Nel giorno più nero della vita interista di Mauro Icardi in rete si trova di tutto e la frase sopra appartiene a un tifoso che scimmiotta il tweet dell’ex capitano all’indomani della sconfitta interna contro il Bologna. ...

Rottura tra l’Inter e Mauro Icardi : per il futuro i bookmakers dicono Real Madrid : Mauro Icardi sembra davvero aver chiuso la propria esperienza all’Inter con la querelle che sta andando in scena in questi giorni Il caso è esploso fragorosamente nel corso della mattinata, prima con il ritiro della fascia di capitano e poi con l’esclusione dalla lista dei convocati per la partita contro il Rapid. Tra Mauro Icardi e l’Inter è scontro frontale dopo settimane di tensione per il rinnovo del contratto, a ...

Mauro Icardi - caos Inter. Luciano Spalletti : 'Era stato convocato - lui non si è presentato' : Il caso Mauro Icard i fa esplodere l'Inter . È Luciano Spalletti , in conferenza stampa, a fornire un nuovo pesantissimo dettaglio sull'ormai ex capitano nerazzurro, a cui la società ha deciso di ...

Mauro Icardi - caos Inter. Luciano Spalletti : "Era stato convocato - lui non si è presentato" : Il caso Mauro Icardi fa esplodere l'Inter. È Luciano Spalletti, in conferenza stampa, a fornire un nuovo pesantissimo dettaglio sull'ormai ex capitano nerazzurro, a cui la società ha deciso di togliere la fascia come punizione per la telenovela sul rinnovo contrattuale scatenata dalla sua moglie e a

Inter dice addio a Mauro Icardi : non è stato convocato per la gara di Vienna : E’ rottura totale. Mauro Icardi non è più il capitano dell’Inter per scelta della società e dell’allenatore Luciano Spalletti, ma

Ecco perché Mauro Icardi non è più il capitano dell'Inter : il punto di Gianluca Di Marzio : Ma come si è arrivati, e perché, a questa decisione? Lo ha spiegato Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24. La scelta è stata firmata dalla società in primis e condivisa con l'allenatore. Motivazione? ...

Rottura Icardi-Inter - il tweet della sorella di Mauro è... velenoso : ancora un attacco a Wanda Nara : ... ancora un duro attacco a Wanda Nara dopo l'annuncio dell'Inter di togliere la fascia da capitano a Maurito e di non convocarlo per la sfida contro il Rapid Vienna ' Cronaca di una morte annunciata. ...

Mauro Icardi non è stato convocato dall'Inter per il match di Europa League? : Mauro Icardi e l'Inter sempre più ai ferri corti. Dopo l'annuncio della fascia di capitano passata al portiere Handanovic, l'attaccante argentino non è stato convocato per la partita di Europa League contro l'Austria Vienna, in programma domani all'Allianz Stadion. Su Twitter l'Inter scrive i nomi dei 19 giocatori convocati, fra cui non figura Icardi. Ecco l'elenco completo. Portieri: Handanovic, Padelli, Berni. Difensori: De ...

Rottura Icardi-Inter - il tweet della sorella di Mauro è… velenoso : ancora un attacco a Wanda Nara : Ivanna Icardi ci va giù pesante: ancora un duro attacco a Wanda Nara dopo l’annuncio dell’Inter di togliere la fascia da capitano a Maurito e di non convocarlo per la sfida contro il Rapid Vienna “Cronaca di una morte annunciata. Povero mio fratello, ma perché continua a permettere tutto ciò? All’Inter non permettono questi atteggiamenti. Se avesse alle spalle una persona seria, che davvero si prendesse cura di lui, ...

Clamoroso : Mauro Icardi perde la fascia da Capitano : Alla vigilia della gara contro il Rapid Vienna, l’Inter prende una decisione clamorosa, quella di cambiare il proprio Capitano Mauro Icardi.Samir Handanovic è infatti il nuovo Capitano del club nerazzurro.Lo comunica il club nerazzurro attraverso il proprio profilo Twitter.Il Club comunica che il nuovo Capitano della squadra è Samir #Handanovic#FCIM— Inter (@Inter) February 13, 2019Il nuovo Capitano Samir Handanovic, ...

Mauro Icardi non è più il capitano dell'Inter/ Ultime notizie : fascia a Handanovic : Inter, Mauro Icardi non è più il capitano della formazione di Luciano Spalletti: la società nerazzurra ha deciso di assegnare la fascia a Samir Handanovic.

Mauro Icardi non è più il capitano dell'Inter. La società nerazzurra affida la fascia a Handanovic : Serie A. Terremoto nel mondo del calcio, sponda nerazzurra di Milano. "Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir Handanovic". Con una laconica nota diffusa su Twitter l'Inter ufficializza la clamorosa ...