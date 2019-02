Matteo Renzi | “Sono stato arrogante | ho sottovalutato la portata del fenomeno fake news”

Dopo Firenze Secondo Me - Matteo Renzi tornerà in tv : "Racconterò il volontariato e le eccellenze italiane" : L'esperienza di Firenze Secondo Me gli ha regalato emozioni, lo ha fatto divertire. Perciò Matteo Renzi ha intenzione di tornare a fare televisione, restando, però, lontano dai talk show. Ha in cantiere due nuove serie: una sull'Italia del volontariato, l'altra sulle eccellenze del Paese. Lo anticipa nel suo ultimo libro, Un'altra strada - Idee per l'Italia di domani, che esce oggi, 14 febbraio.Nel libro, di cui HuffPost pubblica ...

Matteo Renzi prende un'altra strada : Rieccolo. Torna Renzi, eternamente uguale a se stesso, incapace di ammettere limiti e errori, perché "a differenza dei comunisti, penso che se uno si deve pentire si pente davanti a un confessore". Anche l'autocritica diventa sfoggio narcisistico su una grande rimozione di ciò che è stato che, in fondo, era tutto giusto e poteva solo essere comunicato meglio: "Non ho investito su una comunicazione social, ho solo lavorato su ...

Matteo Renzi - i clamorosi sms con cui inchioda Giuseppe Conte : "Ecco cosa mi scriveva" - premier smascherato : Non è certo fuori dalla scena politica Matteo Renzi. Lo mette nero su bianco nel suo libro Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani, edito da Marsilio, di cui si legge qualche anticipazione sul Corriere della Sera: "Come disse Isaia: per amore del mio popolo non tacerò". E ancora: "Io penso che

Abruzzo - Matteo Renzi : “Quella di Grillo su 700.000€ non è battuta - è loro modello di democrazia” : Matteo Renzi attacca Beppe Grillo dopo le frasi di ieri con cui il co-fondatore dei Cinque Stelle ha chiesto agli abruzzesi, dopo il deludente risultato elettorale, di restituire i 700mila euro donati dal Movimento alla regione: "Voi pensate che questa sia una battuta. In realtà è il modello di democrazia che hanno in testa i populisti".Continua a leggere

Matteo Renzi : figli - moglie e padre - la carriera politica : Matteo Renzi: figli, moglie e padre, la carriera politica Chi è Matteo Renzi, famiglia e vita privata È stato il più giovane Premier della storia repubblicana italiana e con lui sembrava che la politica italiana fosse stata finalmente ossigenata da una ventata di novità. Il destino del suo partito ha però preso una piega differente e così si è conclusa la carriera del cosiddetto “ rottamatore”, alias Matteo Renzi di cui oggi esploriamo la ...

Matteo Renzi umiliato anche da Rosy Bindi : tre parole per massacrarlo : La costruzione del progetto del Pd è stata distratta e non si è alimentata una forte linea politica alternativa alla destra e alle inclinazioni populiste già presenti nel paese, e questo ha reso ...

Matteo Renzi - passa per i soldi il piano per sfasciare del tutto il Pd : passa per i soldi il piano, quello vero, di Matteo Renzi, per smantellare definitivamente il Pd prima di farsi il suo partito. Sono quelli che il tesoriere del Pd Francesco Bonifazi, amico fraterno dell'ex premier ed ex segretario, ha stanziato in vista delle primarie per la scelta del nuovo segreta

Matteo Renzi si rivolge a Di Maio e Salvini : “State distruggendo la crescita” : Il PIL scende nell’ultimo trimestre, per questo motivo tramite un post su Facebook, Renzi si rivolge al Governo e suggerisce qualcosa «Arretra il Pil (-0,4% in due trimestri), crolla la produzione industriale (-5,5% a dicembre 2018 su base annua), la Commissione europea prevede che la nostra crescita economica quest’anno sarà quasi zero, lo spread torna oltre 280. Colpa di Macron? Sapete perché questo Governo litiga con tutti? Per ...

Matteo Renzi - il sondaggio Emg Acqua che seppellisce il Pd : 'Il 64%' - solo schiaffi per l'ex premier : Se Matteo Renzi fugge dal Pd , fanno lo stesso gli elettori dem ma molto probabilmente pochi di loro andranno tra le braccia dell'ex segretario. Un sondaggio Emg Acqua pubblicato da Agorà su Raitre ...

Matteo Renzi sulla crisi Italia-Francia : “Da cittadino italiano mi vergogno” : La crisi diplomatica che sta attraversando l’Italia e la Francia fa molto rumore, tanto da portare molti politici italiani a prenderne le distanze, uno di questi è Matteo Renzi La crisi diplomatica tra Italia e Francia, dopo il richiamo dell’ambasciatore da parte del governo di Parigi, tiene banco e diventa argomento di discussione non solo in Italia ma anche Oltralpe. L’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ne parla in ...

Crisi Italia-Francia - Matteo Renzi : “Governo stupido - da cittadino italiano mi vergogno” : Matteo Renzi commenta lo scontro diplomatico tra Italia e Francia: "Come cittadino italiano ed europeo provo vergogna. È stupido andare ad uno scontro diplomatico". A lui si uniscono i senatori del Pd che inviano una lettera di vicinanza all'ambasciatore francese. Anche Maurizio Martina scrive al governo di Parigi, rivolgendosi direttamente a Emmanuel Macron.Continua a leggere

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - umiliazione estrema : 'Chiamate loro'. Pd allo sbando : via il simbolo : Per comprendere lo sbando Pd basta fare un viaggio in Abruzzo , dove il partito ha deciso di non schierare il suo simbolo per non danneggiare la corsa del candidato governatore del centrosinistra ...

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - umiliazione estrema : "Chiamate loro". Pd allo sbando : via il simbolo : Per comprendere lo sbando Pd basta fare un viaggio in Abruzzo, dove il partito ha deciso di non schierare il suo simbolo per non danneggiare la corsa del candidato governatore del centrosinistra Giovanni Legnini. Leggi anche: "Sono felice di tornare". Matteo Renzi? Segnatevi questa data: quando ver

Matteo Renzi - crisi di nervi per il simbolo : Pd allo sbando - l'ultima crociata dell'ex premier : Il Congresso Pd prende fuoco, con Matteo Renzi e i suoi che sbroccano per... un simbolo. A scatenare la nuova polemica è la decisione del candidato Nicola Zingaretti di non utilizzare - appunto - il ...