Matteo Renzi farnetica | Ecco chi mi ha fatto fuori Non solo i servizi

Matteo Renzi contro Roberto Fico : "Si comporti da arbitro - non da giocatore" : "Oggi alla Camera è successa una cosa grave: il presidente della Camera si comporta come un giocatore, non è arbitro super partes. Fico, icona di una parte della sinistra, ha sottovalutato e non punito un deputato del M5s che faceva il verso delle manette". Durante la presentazione del suo ultimo libro "Un'altra strada" al Tempio di Adriano a Roma, Matteo Renzi ne approfitta per attaccare i rivali di sempre.Questa mattina, in aula ...

Matteo Renzi : “Non faccio autocritica sull’immigrazione - tenetevi il razzismo di Salvini” : L'ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi ha presentato il suo libro 'Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani', a Roma, al Tempio di Adriano: "I populisti sono al governo, e se c'è un responsabile del fatto che non siamo noi al governo con il M5S ebbene quello sono io".Continua a leggere

Matteo Renzi - nel nuovo libro il raptus contro l'M5S : 'Sdogana l'ignoranza' : C'è un passaggio del nuovo libro di Matteo Renzi , 'Un'altra strada' , in cui l'ex presidente del Consiglio ricorda l'episodio del balcone di Montecitorio, quello dal quale Luigi Di Maio esultò dopo l'...

Matteo Renzi insulta Matteo Salvini : "È come una Chiara Ferragni che..." : Complice la presentazione del suo libro, torna a farsi vivo Matteo Renzi. E in conferenza stampa, il piddino passa all'attacco durissimo di Matteo Salvini. come? Tira fuori l'elenco trito e ritrito di tutto ciò sui cui il leghista avrebbe cambiato idea. Argomenti vecchi, morti, sepolti: dal fatto an

Tito Boeri - saluto da ridere : "Inps - politica stia fuori". Ma quattro anni fa - Matteo Renzi... : Il "saluto", ovviamente, arriva dalle pagine di Repubblica. Si parla di Tito Boeri, che tra poche ore, il 16 febbraio, lascerà l'Inps: insomma, è rimasto al termine del mandato nonostante le mille voci sulla sua possibile sostituzione prima dei tempi, chiesta a gran voce anche dai vicepremier, Luigi

Matteo Renzi : «Non mi pento di niente - ma vi spiego qual è stato il mio errore più grande» : «Ho commesso diversi errori ma non mi pento». Critica il governo giallo-verde ed esalta i risultati del suo sull’occupazione. Sui navigator commenta: «Sono i forestali del terzo millennio: come li assumi?». Ma rifiuta il pessimismo: «L’Italia in questo momento ha delle occasioni, siamo un piccolo Paese che può andare in tutto il mondo»

Matteo Renzi torna con un libro : «Io ero il barbaro - Conte è l'uomo dei salotti» : Mondo piatto, globalizzazione, prodotti di qualità, piccolo Paese che può andare in tutto il mondo. Tutte le 240 pagine del mio libro sono un inno al futuro. Sei punti: Europa contro nazionalismo, ...

Matteo Salvini : “Il libro di Renzi? Lo leggo solo se me lo regalano e non spendo un euro” : Il vicepremier leghista Matteo Salvini commenta così l'uscita del libro di Matteo Renzi, 'Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani', che l'ex premier presenterà oggi a Roma e domani a Firenze: "Sono emozionato, ho la pelle d'oca. Se lo leggerò? Se me lo regalano lo leggo ma non ci spendo un euro".Continua a leggere

Matteo Renzi svela la porcheria del Pd sugli immigrati : "Io volevo - ma i senatori dem...". Il suicidio : Secondo Matteo Renzi il colpo mortale al Pd lo ha inferto il Pd stesso, sullo Ius Soli. Nel suo libro Un'altra strada, di cui in queste ore stanno uscendo ampie anticipazioni, l'ex segretario e premier ricorda come la legge sulla cittadinanza agli stranieri nati in Italia sia stata trasformata in di

Matteo Renzi : "Voterò alle primarie Pd ma non dirò per chi. Rispetterò il risultato" : "Andrò a votare alle primarie ma non dirò chi appoggio per evitare polemiche. Il punto fondamentale è evitare che accada quello che è già accaduto a me dopo aver vinto per due volte le primarie, ovvero che un secondo dopo mi hanno fatto la guerra i miei. Se mi fossi candidato per la terza volta sarebbe stato un accanimento terapeutico. Vinca il migliore, rispetterò il risultato". Lo ha detto Matteo Renzi ...

Matteo Renzi : “Sono stato arrogante - ho sottovalutato la portata del fenomeno fake news” : Nel suo libro, di cui pubblichiamo un estratto in anteprima, Matteo Renzi spiega l'errore di aver sottovalutato il fenomeno fake news "per una forma di arroganza o di sopravvalutazione delle mie capacità comunicative".Continua a leggere

Dopo Firenze Secondo Me - Matteo Renzi tornerà in tv : "Racconterò il volontariato e le eccellenze italiane" : L'esperienza di Firenze Secondo Me gli ha regalato emozioni, lo ha fatto divertire. Perciò Matteo Renzi ha intenzione di tornare a fare televisione, restando, però, lontano dai talk show. Ha in cantiere due nuove serie: una sull'Italia del volontariato, l'altra sulle eccellenze del Paese. Lo anticipa nel suo ultimo libro, Un'altra strada - Idee per l'Italia di domani, che esce oggi, 14 febbraio.Nel libro, di cui HuffPost pubblica ...