Marte |  un pianeta attivo dal punto di vista geologico | tra vulcanismo sotterraneo e acqua

meteoweb.eu

: Un fauno gli suona il corno nell'orecchio ma Marte dorme, spossato. La tavola 'Venere e Marte' di Sandro Botticelli… - Treccani : Un fauno gli suona il corno nell'orecchio ma Marte dorme, spossato. La tavola 'Venere e Marte' di Sandro Botticelli… - aurora_ariano : Il mio, citato già in tweet passati, è 'marlunesimo'. Il mio progetto parla di un femminismo che esula la donna dal… - ACometto64 : RT @AndreaCard79: Grazie #OpportunityRover! Ora puoi riposare su #Marte, ci sei arrivato tanto tempo fa (prima di Facebook, Twitter ecc..)… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019)undi, con fenomeni di vulcanismo sotterraneo connessi all’esistenza di acqua liquida nel sottosuolo del suo polo meridionale: è quanto emerge da un recente studio, condotto da due ricercatori del Lunar and Planetary Laboratory dell’Università dell’Arizona e pubblicato su Geophysical Research Letters, la rivista dell’American Geophysical Union (articolo: “Water on Mars, With a Grain of Salt: Local Heat Anomalies Are Required for Basal Melting of Ice at the South Pole Today”). I due scienziati hanno preso comedi partenza lo studio “Radar evidence of subglacial liquid water on Mars”, pubblicato lo scorso luglio su Science. Questa indagine, frutto di un team composto da ricercatori di enti ed università del nostro Paese (Asi, Inaf, Università degli studi Roma Tre, Università degli Studi D’Annunzio, Cnr e Sapienza Università di Roma), ha ...