Maria Sharapova forfait a Indian Wells | la spalla tormenta la russa

Indian Wells – Maria Sharapova dà forfait : il problema alla spalla destra tormenta ancora la russa : Maria Sharapova ha comunicato il suo forfait per il WTA di Indian Wells: la tennista russa costretta a cancellarsi dal torneo per un problema alla spalla destra Maria Sharapova salterà il torneo Wta di Indian Wells (4-17 marzo). La russa è stata costretta al forfait a causa del problema alla spalla destra che la condiziona da alcuni mesi. La 31enne siberiana, due volte vincitrice del torneo californiano (nel 2006 e 2013) e attualmente ...

Maria Sharapova spiazza tutti : “gioco con un problema alla spalla - voglio tornare al top ma…” : Maria Sharapova mette in allarme i propri fan dopo la sconfitta agli Australian Open: la tennista russa svela di avere un problema alla spalla che si porta dietro dalla scorsa stagione Dopo il successo su Caroline Wozniacki, Maria Sharapova sembrava poter essere una delle possibili candidate al successo finale negli Australian Open. La tennista russa però si è dovuta arrendere alla giovane Ashleigh Barty nella sfida degli ottavi di finale. ...

VIDEO Maria Sharapova rimontata e battuta da Ashleigh Bartu : addio Australian Open : La russa Maria Sharapova viene rimontata e battuta dall'Australiana Ashleigh Barty nel quarto turno degli Australian Open di tennis e deve dire addio a Melbourne. Per la beniamina di casa ai quarti ci sarà la ceca Petra Kvitova.

Australian Open 2019 - tabellone femminile : Maria Sharapova di carattere sconfigge Caroline Wozniacki. La danese costretta ad abdicare : Quinta giornata in questi Australian Open 2019 di tennis e primi risultati in arrivo. Nel tabellone femminile, il confronto tra la campionessa del 2018 Caroline Wozniacki (n.3 del mondo) e la russa Maria Sharapova (n.30 WTA) era senza dubbio tra gli incontri più attesi. Le due “belle” del tennis mondiale si sono affrontate all Rod Laver Arena a Melbourne e lo spettacolo non è mancato. Ha prevalso la trionfatrice del 2008, con il ...

Australian Open – Maria Sharapova e i problemi con la… sveglia : “il mio ragazzo non mi fa andare a letto presto!” : Maria Sharapova racconta un particolare ‘segreto’ della sua vita privata: il ragazzo di ‘Masha’ vuole fare le ore piccole e cerca di non farla andare a letto presto Maria Sharapova ha superato senza grossi problemi i primi due turni degli Australian Open, l’ultimo dei quali battendo Rebecca Peterson. La tennista russa ha spiegato di voler migliorare alcuni aspetti del suo gioco, particolarmente in vista di un match ...

Maria Sharapova consola l’avversaria infortunata : «Continua così e diventerai la numero uno» : La tennista russa ha parole di incitamento per la collega cinese, colta dai crampi e costretta al ritiro a Shenzen

Tennis - WTA Shenzen 2019 : presenti Maria Sharapova e Caroline Garcia. Nessuna azzurra in tabellone : La stagione 2019 del Tennis è ormai alle porte e nelle prime settimane di gennaio si terranno una serie di tornei utili per preparare al meglio il primo grande appuntamento dell’anno, gli Australian Open. Proprio in vista dello Slam australiano il circuito WTA fa tappa in Cina con il torneo di Shenzen e sono tante le protagoniste attese sul cemento asiatico. Non ci sarà la vincitrice della passata stagione, la rumena Simona Halep. La ...

Tennis - Shenzhen Open – Tutto pronto per il rientro di Maria Sharapova : “non mi sentirò in grandi condizioni - ma sono eccitata” : Maria Sharapova pronta al grande rientro a Shenzhen: le parole della Tennista russa dopo il problema alla spalla che l’ha tenuta lontana dal campo da settembre Maria Sharapova è pronta a tornare in campo. Comincia in Cina, allo ‘Shenzhen Open’, torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi che si disputa sul cemento di Shenzhen, il 2019 della Tennista russa, attualmente numero 29 del ranking ...

Maria Sharapova smentisce le ipotesi di ritiro : “nella mia vita il tennis é ciò che mi riesce meglio” : Nonostante un ritorno al tennis con poche luci e molte ombre, Maria Sharapova smentisce l’ipotesi di ritiro e alimenta il fuoco della sua passione sportiva Il ritorno di Maria Sharapova nel mondo del tennis aveva tutte le premesse per poter essere più brillante. La russa, scontata la squalifica in seguito alla positività al Meldonium, ha invece fatto molta fatica a scalare il ranking WTA che la vede attualmente ben lontana dalla top ...