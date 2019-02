Marco Pantani : 15 anni senza il Pirata - eroe 'inquieto' del ciclismo - : Il 14 febbraio 2004, lo scalatore romagnolo, vincitore di Giro e Tour nel 1998, fu trovato morto in un residence a Rimini. Aveva 34 anni e nonostante inchieste e processi, la famiglia continua a ...

15 anni senza Marco Pantani : il Pirata rimasto nel cuore e nel cervello degli appassionati : “Vado così forte in salita per abbreviare la mia agonia”. Una delle frasi che hanno reso mito un ciclista, un campione del pedale, semplicemente Marco Pantani, scomparso nel 2004 a Rimini, in quel maledetto residence Le Rose. A 15 anni dalla scomparsa, le testimonianze di affetto, via social e tra gli amanti dello sport in bicicletta, sono ancora tantissime di un caso che, stando alle ultime notizie, ancora non ha un chiaro ...

Marco Pantani - in un film nuovi retroscena sul dramma : Il mito di Marco Pantani non tramonta mai: a 15 anni dalla morte del grande ciclista romagnolo, avvenuta il 14 febbraio del 2004 in un desolato residence di Rimini tra fiumi di cocaina e qualche mistero di troppo, è imminente l’uscita di un film dedicato al «Pirata». Si chiama Il caso Pantani e sarà nelle sale in autunno per raccontare gli anni più drammatici del controverso campione, dallo stop a Madonna di ...

Il mondo del ciclismo ricorda Marco Pantani : le manifestazioni per commemorare il Pirata : Domani saranno passati esattamente quindici anni dalla morte di Marco Pantani: il mondo del ciclismo e, soprattutto, i numerosi tifosi che si sono innamorati di questo sport ammirando le sue gesta, lo ricorderanno nei prossimi giorni con una serie di celebrazioni nella sua Cesenatico. La cittadina romagnola sarà invasa da tifosi ed appassionati provenienti da tutta Italia, che sicuramente ripercorreranno, come scrive l’ANSA, i luoghi ...

Marco Pantani - 15 anni fa la morte : la sua parabola da campione al «Le Rose» : 14 febbraio: quindici anni senza Marco Pantani, 1970-2004,, tre lustri ad osservare il mondo dello sport declinarne la grandezza, interrogarsi sui dubbi. Per raccontare il fascino madido di un ...

Marco Pantani - perché il caso della sua morte può riaprirsi : Domani saranno passati 15 anni dalla morte di Marco Pantani, avvenuta all' Hotel Le Rose di Rimini. Un caso avvolto ancora da punti oscuri, evidenziati da mamma Tonina e dal lavoro di molti professionisti fra i quali l' avvocato De Rensis, che la Procura di Rimini non ha mai chiarito. E ieri, un ser

Marco Pantani : la vita dell'atleta - il dramma dell'uomo e i misteri sulla... : Un periodo sereno, con scarsi successi a scuola ma una nascente passione per lo sport . Quando nonno Sotero gli regala la sua prima bicicletta, Marco capisce immediatamente la propria vocazione. E' ...

Marco Pantani - 15 anni senza il “Pirata”. Mamma Tonina continua la sua battaglia : “Me l’hanno ammazzato” : A 15 anni di distanza, la morte di Marco Pantani, ciclista, scalatore puro, è ancora molto discussa. E’ stato trovato morto a soli 34 anni, il 14 Febbraio 2004, in un residence di Rimini. Iniziò per gioco pedalando sulla bicicletta di Mamma Tonina fino a ottenere un posto in Olimpo conquistando in un solo anno (il 1998) Giro e Tour. “Non sono dopato, ho la coscienza pulita. Mi sento stritolato in un sistema che non riesco a ...

Gran Fondo Marco Pantani : un weekend ricco di appuntamenti per ricordare il ‘Pirata’ : Il 22 settembre 2019 andrà in scena la Gran Fondo Marco Pantani: il weekend sarà ancora più ricco grazie al doppio appuntamento con il Memorial Pantani dei Pro L’edizione del 2018 (quella dei XX anni dalla storica doppietta Giro – Tour di Pantani, per intenderci) ci ha regalato davvero Grandi emozioni. Prima di tutto, la partecipazione di oltre 1.000 iscritti, a testimonianza dell’amore che ancora lega l’ambiente alla figura del ...

Ciclismo - ci sarà Piazza Marco Pantani a Cesenatico. Il Comune omaggio il Pirata : Ci sarà una Piazza Marco Pantani a Cesenatico. Il Comune ha infatti deciso di intitolare al Pirata l’attuale Piazza Marconi, dove attualmente si trova una statua intitolata all’indimenticato ciclista che proprio nelle vicinanze (in via dei Mille) abitò a lungo insieme alla propria famiglia. La notizia è arrivata direttamente dal sindaco Matteo Gozzoli che ha completato l’iter avviato a settembre su proposta del consigliere ...

Marco Pantani e l'inizio di una passione : Troppo complicato descrivere qualcosa che ha superato i confini dello sport e si è trasformato in fenomeno sociale e non solo sportivo, in racconto e non solo cronaca, in passione e non solo tifo. ...

Buon Compleanno Marco Pantani. Il commosso ricordo di Enzo Vicennati in un'intervista esclusiva a SportFair : Oggi Marco Pantani avrebbe compiuto 48 anni, il ricordo del Pirata di Enzo Vicennati ai microfoni di SportFair: "Questo suo cadere, rialzarsi e vincere è quello che un po' ha fregato tutti, perché ...