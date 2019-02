Maltrattò 4 pitbull | dovrà pagare 30mila euro

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Un 25enne residente a Sassuolo è stato condannato in tribunale a Modena, alla pena pecuniaria diper aver maltrattato quattrodi sua proprietà, fatti accaduti due anni fa. L'uomo era già stato condannato in passato sempre per lo stesso reato, ricevendo una pena di minore entità rispetto alla quale ora verra' meno la condizionale.Le precarie condizioni di salute degli animali erano emerse dopo un controllo ad opera della polizia municipale sassolese. I cani, poi sequestrati, erano malnutriti e presentavano numerose ferite. Nel processo di ieri e' stata decisa anche una provvisionale di 1.500a favore della Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente), che ora potra' richiedere un risarcimento in sede civile.