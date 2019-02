Malore per Gino Paoli - salta il concerto di stasera in memoria di Aznavour : A causa di un Malore è 'saltato' il concerto di Gino Paoli in programma questa sera ad Aosta nell'ambito della Saison culturelle. Il cantautore - secondo quanto si è appreso - è stato accompagnato in ...

Choc a Napoli - muore a 14 anni per un Malore sul campo di calcio : Un 14enne napoletano, L. A., è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale San Giovanni Bosco, dove è morto in seguito a un arresto cardiaco. Il minore, con indosso una tuta sportiva, è ...

Roma - Malore in scena per Glauco Mauri al teatro Eliseo : spettacolo interrotto : È durato solo una decina di minuti ieri sera il debutto al teatro Eliseo di Roma de “I Fratelli Karamazov” di Dostoevskij perché nella seconda scena l’attore Glauco Mauri, 89 anni, ha avuto un malore, ha interrotto la sua battuta e ha chiesto la chiusura del sipario, tra lo spavento del pubblico in sala. Poi dopo una breve pausa, è tornato sul palco e ha ripreso a recitare ma, dopo poco, ha di nuovo chiesto che il telo rosso si ...

Roma : Morto per Malore passeggero Metro B : Roma – Tragedia nella Capitale. Un operaio di 57 anni e’ Morto questa mattina nella stazione Marconi della linea B della Metro, in seguito a un malore. L’uomo si e’ sentito male mentre si trovava a bordo di un convoglio con alcuni colleghi, i quali, una volta fermato il treno, lo hanno adagiato sulla banchina e hanno provato a fargli il massaggio cardiaco. E’ stato avvertito anche il 118, ma l’uomo e’ ...

Chi è Glauco Mauri - l’attore che ha interrotto per Malore “I fratelli Karamazov” di Dostoevskji : Dai grandi testi russi a teatro a "Profondo rosso" di Dario Argento: chi è Glauco Mauri, il grande attore che ieri al Teatro Eliseo di Roma ha interrotto dopo pochi minuti il debutto de "I fratelli Karamazov" per un malessere. Tornato in scena dopo pochi minuti, ha chiesto di nuovo la chiusura del sipario ed è stato ricoverato in ospedale accompagnato da un'ambulanza.Continua a leggere

Roma - Malore in scena per Glauco Mauri al teatro Eliseo : Paura martedì sera per il debutto de "I fratelli Karamazov". L'attore, 88enne, è stato immediatamente trasportato all'Umberto I dove è stato sottoposto a una serie di esami

Malore in scena per Glauco Mauri - interrotti "I fratelli Karamazov" : Glauco Mauri , 89 anni, stasera, dopo poco meno di venti minuti dall'inizio della prima romana della versione teatrale de 'I fratelli Karamazov', interpretata assieme a Roberto Sturno, si è sentito ...

Vieni da me - spavento per Caterina Balivo : una signora ha un Malore in diretta : La puntata odierna di Vieni da me, programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, è stata molto movimentata, non tanto per gli ospiti che vi hanno presenziato quanto, piuttosto, per ciò che è accaduto ad una signora del pubblico. La conduttrice Caterina Balivo, infatti, si è presa un bello spavento poiché una persona ha avuto un malore in diretta che ha generato l'interruzione della trasmissione. La Balivo ha detto: "Scusate, non riesco ad ...

Domenica In Malore in diretta per Mara Venier : Mara Venier durante la puntata di ieri di “Domenica In”non si è sentita bene in diretta tv; infatti ha accusato un mal di schiena, il classico colpo della strega, mentre era in onda. La Venier ha gestito il tutto con la sua solita maestria, sorridendo e scherzando. Tutto è successo mentre intervistava Vincenzo Salemme. Mentre gestiva il suo problema di salute con ironia, Mara è sembrata lanciare una strana frecciatina. “Ho il colpo della strega. ...

Il papà sfonda la porta del bagno e la trova senza vita : Rosa muore a 23 anni per un Malore : Teresa Rosa Cutaia, 23 anni, è stata trovata morta in bagno da suo padre giovedì sera, molto probabilmente a causa di un improvviso malore.Continua a leggere

Malore dopo un drink con gli amici : ragazza di 16 anni muore per choc anafilattico : Una normale serata con gli amici si è conclusa in tragedia a Roma . Una ragazza di 16 anni, romana , è morta in ospedale dopo aver accusato un Malore in strada nella notte di sabato. È accaduto in ...

Roma : in Pronto soccorso per Malore - muore per schock anafilattico : Roma – È giallo sulla morte di una ragazza di 16 anni avvenuta la scorsa notte a Roma all’ospedale Vannini, in via dell’Acqua Bullicante, nella zona di Tor Pignattara. La giovane, arrivata al Pronto soccorso per un malore, e’ deceduta a causa di uno shock anafilattico. All’ospedale sono intervenuti i Carabinieri di Roma Casilina, che hanno avviato le indagini. E’ stata disposta l’autopsia. L'articolo ...

Paola Nappi - morta l'inviata Rai : dopo il Malore per il servizio sulla Costa Concordia non aveva più lavorato : Lutto alla Rai per la scomparsa della giornalista Paola Nappi, inviata e cronista del Tgr Toscana. La Nappi, 55 anni, ebbe un grave malore il 13 febbraio 2012, dopo aver mandato un servizio sul naufragio della Costa Concordia all'isola del Giglio al pomeriggio: quella sera le sue condizioni apparver

Repubblica si è scusata per avere pubblicato una notizia sbagliata su un presunto Malore di Luigi Di Maio : Giovedì 3 gennaio, il sito di Repubblica ha pubblicato per errore una ultim’ora in cui si diceva che il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, fosse stato ricoverato in ospedale a Roma per un malore. La notizia è rimasta visibile