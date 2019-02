Magistrati in politica | dal Csm sanzione disciplinare per Emiliano | si era candidato alla

ilfattoquotidiano

: @ChiodiDonatella Giudici ingiusti come sempre!! Onore alle nostre divise il cui lavoro viene vanificato da una clas… - alessio91302365 : @ChiodiDonatella Giudici ingiusti come sempre!! Onore alle nostre divise il cui lavoro viene vanificato da una clas… - LPincia : RT @claudioerpiu: Caso diciotti Prof sinagra Magistrato Doc.te Di diritto internazionale «difendere salvini è un dovere civile» Secondo I m… - MrGig8 : RT @FaticoniPiero: -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Aveva ricoperto ruoli dirigenziali del Pd in Puglia e poi si erasegreteria nazionale del partito contro Matteo Renzi. Per questo motivo la sezionedel Csm ha condannato il governatore della Puglia Micheledell’ammonimento, che è la più lieve.Secondo l’atto di incolpazione della procura generale della Cassazione, il presidente della Regione Puglia ha violato la norma che vieta alle toghe di fare vita attiva nelle formazioni partitiche, visto che è ancora magistrato ma è anche iscritto al Partito democratico e partecipasua attività in “forma sistematica e continuativa”. Nelle scorse settimane sulla vicendaaveva replicato: “Sono l’unico magistrato nella storia della Repubblica italiana eletto democraticamente dal popolo come presidente della Regione, al quale la procura generale della Cassazione contesta l’iscrizione ad ...