Maduro: trionferemo su imperialismo Usa

"Il Venezuela trionferà contro l'aggressione criminale dell'impero statunitense", ha affermato il presidente venezuelano, che a Trump dice: "Non ci arrenderemo all'e andremo avanti nel nostro sentiero di dignità,ribellione,rispetto". Poi ha ribadito: gli aiuti umanitari dall'estero sono inutili perché il Paese dispone "di tutte le condizioni per un grande salto produttivo", e comunque "non è popolo di schiavi o mendicanti" e"i presunti aiuti"sono solo "uno show" per giustificare un intervento militare(Di giovedì 14 febbraio 2019)