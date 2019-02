Luigi Di Maio sfascia il M5s | A questo punto meglio il Pd | la rivolta nella

Diciotti - Luigi Di Maio gioca sporco : Matteo Salvini a processo - la mossa del M5s : Pronta la gogna grillina per Matteo Salvini . Secondo nuove indiscrezioni il Movimento 5 Stelle starebbe per affidarsi alla rete dei suoi iscritti e a un voto online su Rousseau per decidere come ...

La svolta del Movimento 5 Stelle annunciata da Luigi Di Maio : Dopo tre giorni di silenzio, Luigi Di Maio si fa vivo e trae, in un lungo intervento sul blog delle Stelle, le conclusioni della dura esperienza delle elezioni in Abruzzo. In sintesi: il Movimento compie una svolta, si apre alle alleanze elettorali (ma solo con liste civiche, sia chiaro) e tenta la strada del radicamento nelle periferie del Paese. Proprio quello che, per scelta o per natura, non aveva fatto in tutti questi anni. Ma sia ...

Luigi Di Maio - reddito di cittadinanza : a Napoli boom di richieste di trasferimento di residenza : A scuola ci hanno insegnato la famosa formuletta: Cvd, ossia "Come volevasi dimostrare" per dire che, date certe premesse teoriche, un determinato risultato concreto sarà inevitabile. Esattamente come nel caso del reddito di cittadinanza applicato alla società italiana, monumentale pretesa di trasfo

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - un drammatico errore. Sondaggio choc : "I nostri voteranno Lega" : Panico M5s, l'effetto-Abruzzo si fa sentire anche in Sardegna alla vigilia di un'altra tornata di elezioni regionali che potrebbe rivelarsi catastrofica per i grillini. Il Messaggero fornisce un gustoso retroscena sulla crisi nervosa dei vertici, con tanto di fosca profezia subito dopo i risultati d

Luigi Di Maio ha fatto autocritica : Dopo la sconfitta in Abruzzo e tre giorni di silenzio, ha scritto che «ci sono alcuni problemi di fondo» e che «dove non siamo pronti dobbiamo smetterla di presentarci»

Luigi Di Maio parla dopo 3 giorni : "Il M5s ha un problema. Senza di noi - Berlusconi...". Il punto più basso : dopo 3 giorni di silenzio, Luigi Di Maio esce allo scoperto e annuncia la rivoluzione del Movimento 5 Stelle: al governo per 5 anni, nonostante tutto, e una svolta radicale a livello locale. "C'è chi pensa che per vincere in Abruzzo dovevamo far cadere il Governo. Questo finché ci sarò io non avverr

Il cambiamento del cambiamento. Luigi Di Maio rompe il silenzio e annuncia proposte per radicare M5S sul territorio : "È necessario arrivare sempre alle amministrative con un percorso che preveda un lavoro sul territorio fatto di incontri con categorie, mondo del sociale, con gli amministratori. Non improvvisando come a volte accade. Questo vuol dire pure che dove non siamo pronti dobbiamo smetterla di presentarci. Mi ha colpito il fatto che in alcuni regioni in questi anni i siamo rimasti nella nostra zona di comfort, evitando di incontrare categorie ...

Luigi Di Maio - l'indiscrezione dal M5s : "Ministro sparito da giorni - cosa c'è dietro". Panico puro : È sparito Luigi Di Maio. Il vicepremier grillino non rilascia dichiarazioni ufficiali da domenica, l'ultimo suo post su Facebook è per confessare la sua preferenza a Simone Cristicchi a Sanremo. Insomma, nonostante la coda del Festival sia stata la più politica degli ultimi anni, nulla di decisivo,

M5s - cade un altro tabù : Luigi Di Maio proporrà di allearsi con le liste civiche : Luigi Di Maio annuncia una rivoluzione interna al Movimento 5 Stelle per quanto riguarda le elezioni locali. "Nelle prossime settimane - annuncia Di Maio - presenterò agli iscritti del MoVimento delle proposte da sottoporre a consultazioni online. Dobbiamo affrontare il tema dell’organizzazione nazionale e locale, dobbiamo aprire ai mondi con cui sui territori non abbiamo mai parlato a partire dalle imprese, dobbiamo decidere se guardare alle ...