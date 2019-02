«L’Isola dei Famosi 2019» | fra il reo-confesso Bettarini e il bacio fra Jeremias e Soleil

Kaspar Capparoni e Yuri eliminati alL’Isola dei Famosi 2019 con sorpresa tra bollenti spiriti e il forfait di Alda d’Eusanio : E alla fine è ancora tutto come previsto se non fosse per la misteriosa assenza di Alda d'Eusanio che ieri sera non era presente in puntata a L'Isola dei Famosi 2019 per via di quello che sembrava essere un impegno già preso. Il mistero si infittisce e forse solo oggi scopriremo la verità sull'assenza dell'opinionista che, se tutto andrà come deve, tornerà in onda mercoledì prossimo insieme al resto della ciurma ma senza i due eliminati di ieri ...

Jeremias a L’Isola dei famosi confessa : lui e Soleil si sono sentiti prima del reality : Isola dei famosi, Jeremias Rodriguez cotto di Soleil: le prime dichiarazioni dopo il bacio Stasera a l’Isola dei famosi non si poteva non parlare del bacio che si sono dati questa settimana Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi. A distanza di pochissimi giorni dal loro arrivo in Honduras tra i due è scoccata la scintilla. La velocità […] L'articolo Jeremias a l’Isola dei famosi confessa: lui e Soleil si sono sentiti prima del ...

Soleil Sorge e Giorgia Venturini : accesa lite alL’Isola dei Famosi : L’Isola 2019: Soleil Sorge si confronta con Giorgia Venturini in diretta In seguito alla delusione di Giorgia Venturini nei confronti di Soleil Sorgè, stasera in diretta all’Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi ha voluto mettere a confronto l’ex fidanzata di Cartasegna con l’ex concorrente di Saranno Isolani. Giorgia ha dichiarato che quando qualcuno entra in un gruppo già consolidato dovrebbe farlo piano piano, e non con ...

L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 13 febbraio 2019 – Ariadna Romero new entry. : Ad appena tre giorni dall’ultima puntata trasmessa, nella nuova collocazione del mercoledì, quinto appuntamento con L’Isola dei Famosi, condotta per il quinto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato ad Alvin, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno due new entry che […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 13 febbraio 2019 ...

Ariadna Romero alL’Isola dei Famosi : Ariadna Romero Ariadna Romero è una naufraga della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E’ entrata in corsa nella quinta puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 13 febbraio, quinta puntata | Ariadna entra ufficialmente in gioco. In aggiornamento… Isola dei Famosi 2019: chi è Ariadna Romero Ariadna nasce a Fomento, a Cuba, il 19 settembre 1986. L’esordio in ...

Ariadna Romero sbarca alL’Isola dei Famosi 2019 tra due eliminati e il bacio di Jeremias e Soleil : anticipazioni del 13 febbraio : Mancano poche ore alla messa in onda della nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2019 ma il pomeridiano di oggi ha già rivelato che uno dei temi scottanti della serata sarà proprio legato ai primi baci in Honduras. A finire sotto la lente non sono Soleil Stasi e Stefano Bettarini dopo le avances dell'ex corteggiatrice ma addirittura lei e il suo collega di avventura, Jeremias Rodriguez. A quanto pare i due hanno già avuto un primo approccio fisico ...

Stefano Bettarini Nei Guai! Violazione alL’Isola dei Famosi 2019 : Stefano Bettarini rischia grosso, e con lui tutti i suoi compagni isolani. Una chiara Violazione delle regole potrebbe costare un duro colpo all’Isola dei Famosi 2019. Ecco cosa è successo! L’avventura all’Isola dei Famosi per Stefano Bettarini potrebbe subire un duro colpo. La produzione del Reality infatti si è accorta di una grave irregolarità che, sicuramente avrà delle ripercussioni non solo per Stefano ma anche per tutti ...

Alda D’Eusanio assente alL’Isola dei Famosi stasera : ecco perchè : L’Isola dei Famosi, Alda D’Eusanio non ci sarà questa sera: il motivo Non è un’edizione facile quella di questo anno dell’Isola per Alessia Marcuzzi, e questa sera le cose peggioreranno. Il portale Spysee ha infatti annunciato sui suoi social che questa sera Alda D’Eusanio non ci sarà all’Isola dei Famosi in diretta nello studio di Cologno Monzese, lasciando la sua compagna di avventure Alba Parietti come ...

L’Isola dei Famosi continua di mercoledì - Live – Non è la D’Urso da metà marzo : Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi cambia di nuovo giorno. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi, partito giovedì 24 gennaio e traslocato alla domenica per due puntate, prosegue la sua “corsa” al mercoledì. Gli ascolti infelici finora ottenuti (l’ultima puntata di domenica è stata seguita da appena 2.399.000 spettatori, pari al 13.8% di share) spingono i vertici Mediaset a cercare una ...

Jo Squillo : età - marito e biografia. Chi è alL’Isola dei Famosi 2019 : Jo Squillo: età, marito e biografia. Chi è all’Isola dei Famosi 2019 Chi è Jo Squillo Jo Squillo, nome di battesimo Giovanna Coletti è nata a Milano il 22 giugno 1962. L’esordio nel mondo dello spettacolo arriva grazie alla musica, negli anni Ottanta, quando inizia a far parte del movimento punk italiano e pubblica così il 45 giri “Sono cattiva/Orrore“, nel quale si riscontrano diversi accenni anti-maschilisti, con il ...

Abdelkader Ghezzal alL’Isola dei Famosi : chi è - carriera e biografia : Abdelkader Ghezzal all’Isola dei Famosi: chi è, carriera e biografia Chi è il fratello di Ghezzal Abdelkader Ghezzal è nato a Decines Charpieu il 5 dicembre 1984. Il suo segno zodiacale è il Sagittario, è alto un metro e ottantatré centimetri e ha occhi e capelli castani. La carriera da giocatore Abdelkader Ghezzal ha avuto una breve carriera calcistica. Inizia a giocare nel Vaulx en Velin e nel 2000 si trasferisce nella squadra ...

Chi è Ariadna Romero? Un matrimonio alle spalle ed un figlio dall’ex Velino : ecco la modella cubana naufraga de L’Isola dei Famosi [GALLERY] : Ariadna Romero è una nuova naufraga de L’Isola dei Famosi: dopo l’ingresso di Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi, vola in Honduras anche la modella cubana L’Isola dei Famosi 14 giunge alla sua quinta puntata e porta con sé ancora tante sorprese. Dopo l’ingresso nel reality show di due nuovi concorrenti, ossia Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi, il programma condotto da Alessia Marcuzzi fa sbarcare sulle spiagge ...

Raffaella Carrà - frecciatina a L’Isola dei Famosi : “Vedo naufraghi…” : Isola dei Famosi: Raffaella Carrà critica i naufraghi prima del ritorno in tv La grande Raffaella Carrà è pronta a tornare in televisione con un nuovo programma in onda su Rai3. Intervistata da Vanity Fair, la conduttrice ha parlato della sua brillante carriera, in particolare della rivoluzione che spesso le viene riconosciuta. Per decenni, infatti, è stata considerata ‘quella’ dell’ombelico, del tuca tuca o dei fagioli. Proprio ...

Chi è Soleil Sorge - nuova naufraga delL’Isola dei Famosi : Soleil Sorge è la nuova naufraga dell’Isola dei Famosi. La modella è star di Instagram è sbarcata in Honduras in compagnia di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen. Classe 1994, Soleil è nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne dove è arrivata qualche anno fa in veste di corteggiatrice. Dopo aver sceso le scale dello show di Maria De Filippi, la modella ha immediatamente attirato l’attenzione dei due ...