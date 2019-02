L' Inter degrada Icardi | svolta clamorosa nella telenovela del contratto da rinnovare

Inter - Icardi degradato e non convocato : 15.42 Mauro Icardi non è più il capitano dell'Inter. Un annuncio clamoroso del club nerazzurro che in un tweet di poche righe non dà alcuna spiegazione. Samir Handanovic è il nuovo capitano. Una decisione che arriva in mezzo alla bufera sul rinnovo dell'attaccante argentino. A rendere ancora più tesa la situazione la non convocazione di Icardi per la partita di Europa League contro il Rapid Vienna:in attacco Lautaro, Politano e Candreva. ...