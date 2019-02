L' ex Pci Faenzi | Il mio vitalizio sceso da 4mila a mille euro Quei soldi li

huffingtonpost

(Di giovedì 14 febbraio 2019) "Ho lavorato da quando avevo 14 anni e ho sempre pensato, lo dico senza vergogna, che ciò che percepivo era meritato ". Ivoè un ex parlamentare toscano, originario di Grosseto. Di 87 anni, è stato eletto con il Partito Comunista Italiano per tre legislature, dal 1972 al 1983. Da un mese a questa parte ha visto una drastica riduzione della sua pensione da ex onorevole, passata dai quasi 4 milaal mese ai poco più diche percepisce adesso. Il Tirreno ha raccontato la sua storia.«Ho fatto politica con ruoli di vertice per oltre 40 anni, 25 in provincia di Grosseto e il resto a Roma, nella direzione nazionale del partito; ho lavorato da quando avevo 14 anni e ho sempre pensato, lo dico senza vergogna, che ciò che percepivo era meritato».Il taglio delle pensioni parlamentari è da sempre uno degli obiettivi ...