L' esercito USA vuole rivoluzionare i fucili come Steve Jobs con iPhone

Mafia - la Dia : “Clan sempre più giovani. I minori esercito di riserva della criminalità - bambini usati per spaccio” : La paranza dei bambini è un’emergenza mentre le mafie hanno volti sempre più giovani. Una nuova frontiera della criminalità organizzata quella del reclutamento tra minori e adolescenti, diventata una “vera e propria deriva socio–criminale“. Lo scrive la Direzione investigativa anti Mafia nella Relazione sull’attività del primo semestre 2018. Un dossier di più di 500 pagine in cui si evidenzia come ancora oggi le mafie ...

Venezuela - l' esercito è con Maduro : 'In atto un colpo di Stato'. E il mondo si spacca : Usa contro Russia : In Venezuela continuano le manifestazioni anti Maduro : e nel frattempo il mondo si spacca , con gli Usa che ritengono il suo incarico 'illegittimo' mentre Russia , Cina e Turchia si schierano conro le 'interferenze esterne' e si oppongono invece al suo antagonista, il 35enne ...

Venezuela - l' esercito è con Maduro : 'In atto un colpo di Stato'. E il mondo si spacca : Usa contro Russia : In Venezuela continuano le manifestazioni anti Maduro : e nel frattempo il mondo si spacca , con gli Usa che ritengono il suo incarico 'illegittimo' mentre Russia , Cina e Turchia si schierano conro le 'interferenze esterne' e si oppongono invece al suo antagonista, il 35enne ...

Roma non potrà usare sempre l'esercito per tappare le buche : "Fa parte delle visioni della difesa anche quella di concorrere insieme con le altre componenti dello Stato alla soluzione di alcuni problemi ma quando ci siano condizioni di straordinaria necessità ed emergenza". A "Settegiorni" su Rai Parlamento il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, parla di semplificazioni giornalistiche per la vicenda del Genio militare da impiegare per riparare le buche di Roma. ...