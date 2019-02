Le Previsioni Meteo di San Valentino e l’Anticiclone che spacca l’Italia in due | pieno

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Giovedì 14 Febbraio 2019 Velature A Pisa e Provincia avremo tempo che risulterà stabile ma con velature in transito I Venti risulteranno deboli di provenienza settentrionale I Mari risulteranno poco mossi Le Temperature risulteranno in aumento nei valori massimi, possibili gelate al mattino La Previsione per Giovedì 15 febbraio 2019 Sereno A Pisa e Provincia avremo ...