Le notizie del giorno – Caos Inter | scoppia il caso Icardi

Ultime notizie Roma del 13-02-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno commissione Unione Europea ancora analizzando le analisi costi benefici sulla Tav annuncia di chiedere alcuni chiarimenti al governo italiano intanto resta la tensione tra lega e Movimento 5 stelle nel contratto di governo del ministro leghista centinaio non c’è scritto no alla tav e quindi per modificare la posizione ...

Ultime notizie Roma del 13-02-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 13 febbraio in studio Giuliano state l’informazione dopo le tensioni tra Italia e Francia un calciatore Cristian ma in Italia al momento opportuno Questa è la risposta di un portavoce del Ministero degli Esteri francese alla domanda di una giornata sui tempi del rientro del diplomatico dopo la telefonata di ieri tra i presidenti Mattarella e Macron l’ambasciatore era ...

Ultime notizie Roma del 13-02-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli stiamo ancora organizzando l’analisi costi-benefici ricevuta la scorsa settimana e Chiederemo alcuni chiarimenti alle autorità italiane lo ha fermato il portavoce della commissaria Unione Europea ai trasporti Violeta bulc ricordando che non c’è una scadenza fissata in mente tu lo stop ai fondi Unione Europea Certo Più passa il tempo e accumuliamo ...

Ultime notizie Roma del 13-02-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta per la somministrazione del vaccino terapeutico italiano tappe contro la h i v AIDS a pazienti in terapia antiretrovirale è capace di ridurre drasticamente del 90% da polso anni dalla vaccinazione il serbatoio di virus latente inattaccabile dalla sola terapia apre una nuova via contro l’infezione il risultato del follow-up durato domani pubblicato sulla rivista ...

Mauro Icardi non è più il capitano dell'Inter/ Ultime notizie : fascia a Handanovic : Inter, Mauro Icardi non è più il capitano della formazione di Luciano Spalletti: la società nerazzurra ha deciso di assegnare la fascia a Samir Handanovic.

Ultime notizie Roma del 13-02-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Strasburgo le priorità della prossima legislatura Europea devono essere lavoro e crescita ha detto il premier Conte al parlamento dell’Unione Europea addebitando i dissidi sul piano bilaterale alla incapacità di Bruxelles proporre soluzioni sia il 6 giugno europea lo non ho le divisioni sui migranti Ma la riforma di Dublino insostenibile bilaterale con gli ultimi ad ...

Ultime notizie Roma del 13-02-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio telefonata distensiva tra il presidente francese Macron è quello italiano Mattarella dopo le frizioni nei giorni scorsi e il richiamo dell’ambasciatore da parte di Parigi i due presidenti fa sapere l’eliseo hanno riaffermato l’importanza della Stazione Franco italiana è ricordato la comune responsabilità nei confronti ...

