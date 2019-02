: Per far salire il prezzo del latte dei pastori sardi bisognerebbe esaurire le scorte di pecorino. Quante forme di… - SottoLaMole : Per far salire il prezzo del latte dei pastori sardi bisognerebbe esaurire le scorte di pecorino. Quante forme di… - NotizieIN : Latte,nuovo tavolo.Salvini:passi avanti - TelevideoRai101 : Latte,nuovo tavolo.Salvini:passi avanti -

Tutto rimandato nella trattativa sulla definizione del prezzo delovino. Ildi filiera al Viminale è stato sospeso per essere riconvocato sabato in Sardegna. L'intesa ancora non c'è. Secondo quanto si apprende, alè stata fatta una proposta di 70 centesimi al litro. Un prezzo che non soddisfa i pastori. Ma il ministroparla comunque di "nella trattativa". "Le parti si sono avvicinate,il governo ha già messo a disposizione soldi e la possibilità di un decreto urgente".(Di giovedì 14 febbraio 2019)