Latte | Salvini | non mi alzo da tavolo se prezzo non è un euro

Matteo Salvini prende in mano il dossier Latte : "Minimo 1 euro al litro o non mi alzo dal tavolo" : Matteo Salvini prende in mano il dossier latte e si schiera con i pastori sardi che da giorni protestano ad oltranza. "Da 60 centesimi a un minimo di 1 euro al litro, è questo dove spero di arrivare questa sera e non mi alzerò dal tavolo sul latte fino a quando non lo ottengo" ha detto il vice premier Matteo Salvini, intervenuto alla presentazione del Rapporto di Agromafie 2018, a proposito della riunione convocata questo ...

Latte : Salvini - arrivare a 1 euro/litro : ANSA, - ROMA, 14 FEB - "Da 60 centesimi a un minimo di 1 euro al litro, è questo dove spero di arrivare questa sera e non mi alzerò dal tavolo sul Latte fino a quando non lo ottengo". Lo ha detto il ...

Salvini : prezzo Latte deve passare da 60 centesimi a 1 euro : Roma – “In Sardegna si deve poter mungere, non tollero strade bloccate. Oggi incontro i pastori e i produttori al Viminale, bisogna arrivare da 60 centesimi a minimo di un euro al litro, non mi alzo dal tavolo finche’ non arriviamo a questa cifra”. Cosi il vicepremier Matteo Salvini, parlando alla Coldiretti per il rapporto sulle agromafie. L'articolo Salvini: prezzo latte deve passare da 60 centesimi a 1 euro proviene da ...

Latte - Salvini : oggi al ministero incontro ad oltranza : Roma, 14 feb., askanews, - 'oggi pomeriggio sarò al ministero per un incontro ad oltranza per trovare una soluzione con tutte le parti interessate: pastori, imprenditori, consorzi, cooperative, ...

Salvini in campo per fermare la guerra del Latte : Roma, 14 feb., askanews, - 'Oggi pomeriggio sarò al ministero per un incontro ad oltranza per trovare una soluzione con tutte le parti interessate: pastori, imprenditori, consorzi, cooperative, ...

Latte : Salvini - 'problema ordine pubblico - spero domani accordo su prezzo' : Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Quanto sta accadendo in Sardegna con la protesta dei pastori "è anche un problema di ordine pubblico", per questo l'incontro di domani è stato convocato al Viminale. Lo dice a Montecitorio il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Stiamo cercando di rasserenare. Intorno

Latte - protesta dei pastori sardi : Salvini - 'Soluzione entro 48 ore'/ Incontro giovedì - Zedda : 'Subito fondo' : protesta pastori sardi per il Latte, manifestanti a Montecitorio: il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia soluzione entro due giorni.

Latte - la protesta dei pastori sardi arriva a Montecitorio. Salvini 'Incontro giovedì' : 'I sindaci sono uniti accanto ai pastori in questa battaglia - dice il primo cittadino di Castiadas Eugenio Murgioni - in gioco c'è il frutto del loro lavoro e l'economia delle loro famiglie'.

Latte - Salvini riceve delegazione pastori sardi cui promette sistema sussidi : "Lavoro per una soluzione entro 48 ore per restituire dignità e lavoro ai sardi" . Questa la promessa del vicepremier Matteo Salvini , che oggi ha ricevuto al Viminale , assieme al sottosegretario all'...

Latte - Salvini vuole prezzo unico per legge. Pd : “Ora indagine su pratiche sleali di mercato” : Il vicepremier Matteo Salvini questa mattina ha ricevuto una delegazione di pastori sardi al Viminale: "Ritengo debba esserci un prezzo minimo del Latte ovino fissato per legge così come accade in altre filiere per evitare che ci sia qualcuno che specula". Martina (Pd): "Serve un'indagine contro le pratiche sleali di mercato".Continua a leggere

Salvini e il Latte sardo : ci deve essere prezzo minimo per legge : Roma, 11 feb., askanews, - "Il 24 c'è l'appuntamento elettorale in Sardegna. Sto seguendo da giorni in collegamento costante la legittima protesta dei pastori sardi. Oggi ci sono sia Conte che ...

Salvini : ci deve essere prezzo del Latte ovino minimo per legge : Roma, 11 feb., askanews, - 'Sto seguendo da giorni in collegamento costante la legittima protesta dei pastori sardi. Oggi ci sono sia Conte che Centinaio in Sardegna, conto possano chiudere una ...