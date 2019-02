La via del collegio | riparte il festival La musica che gira

viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE COMINCIA A FARSI SOSTENUTA SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-Roma FIUMICINO. TRAFFICATO ANCHE IL PECORSO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INCOLONNATI IN ...

Scontro tra cabine dell’ovovia nel comprensorio del Civetta : 2 feriti : Scontro tra cabine dell’ovovia di Alleghe (Belluno), nel comprensorio del Civetta: a causa di un malfunzionamento e del conseguente urto sono rimasti lievemente feriti due sciatori. Sul posto i carabinieri. I due sciatori sono rientrati a valle autonomamente. L’incidente è avvenuto ieri sull’ovovia che sale alla località Coldei Baldi-Piani di Pezzè. Un modulo sarebbe rimasto bloccato nei pressi della stazione d’arrivo, e ...

Belluno - tamponamento tra cabine della seggiovia : tanta paura e due feriti : La cabina di una seggiovia su cui viaggiavano sette bambini con la maestra di sci si è improvvisamente bloccata una volta arrivata in cima ma l'impianto ha continuato a portare in cima le altre cabine provocando un pericoloso tamponamento. Fortunatamente nessuna conseguenza seria per le persone a bordo ma solo tanta paura.Continua a leggere

Palazzo Marino - Sumaya Abdel Qader - Pd - insultata per il velo : "Maiali - andate via" : Milano, 13 febbraio 2019 - La consigliera comunale del Pd, Sumaya Abdel Qader, ha denunciato con un post Facebook di essere stata aggredita verbalmente all'interno di Palazzo Marino. "Sono ancora ...

Alitalia - via libera del governo all'ingresso del MEF nel capitale : "In confomità con norme europee" : Il salvataggio. Si è appena concluso un vertice a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Vicepresidente Luigi Di Maio e del Ministro dell'Economia Giovanni Tria, all'esito del quale, secondo quanto si apprende a palazzo Chigi, "Si è convenuta la disponibilità del governo di partecipare alla costituzione della Nuova Alitalia, tramite il ...