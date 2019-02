La tavoletta di cioccolato più cara del mondo costa 600 euro

quotidiano

: Adesso corro a prendergli una tavoletta di cioccolato fondente, la sua preferita - _BillieTreMike_ : Adesso corro a prendergli una tavoletta di cioccolato fondente, la sua preferita - chaehyungover : *mentre aggiunge e amalgama ingredienti (latte di soia, uvetta, frutta secca), il disastro attorno a sé gli suggeri… - Raffaella2F2L : Giustamente per migliorare la tragica situazione brufoli da risveglio ormonale ho deciso di farmi fuori tipo mezza… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Chiamarlo semplicemente "di lusso" non rende l'idea. Quando unada 50 grammi arriva are 617, allora siamo di fronte al più esclusivo quadrato a base di cacao del. A tanto viene venduta l'edizione speciale Art Series Guayasamín prodotta dall'ecuadoriana To'ak, destinata a una ristretta élite di facoltosi buongustai. PERCHÉ È COSÌ CARO? In primis, la ...