La svolta del Movimento 5 Stelle annunciata da Luigi Di Maio : Dopo tre giorni di silenzio, Luigi Di Maio si fa vivo e trae, in un lungo intervento sul blog delle Stelle, le conclusioni della dura esperienza delle elezioni in Abruzzo. In sintesi: il Movimento compie una svolta, si apre alle alleanze elettorali (ma solo con liste civiche, sia chiaro) e tenta la strada del radicamento nelle periferie del Paese. Proprio quello che, per scelta o per natura, non aveva fatto in tutti questi anni. Ma sia ...

L'Inter degrada Icardi : svolta clamorosa nella telenovela del contratto da rinnovare : L'ingestibile Wanda Su Twitter s'è letto subito anche il commento della sorella di Mauro, Ivana, titolato 'Cronaca di una morte annunciata' con attacco diretto alla cognata: 'Povero fratello mio, se ...

"Parte delle tasse al Veneto" Ora è svolta sull'Autonomia : Ad annunciare il patto tra il Ministero e la Regione è il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia e il ministro agli Affari Regionali, Erika Stefani in una nota congiunta. 'Sui testi delle ...

Aids - svolta per le cure. "Vaccino italiano abbatte il 90% del virus inattaccabile" : La lotta all' Aids mette a segno un risultato importante. Le buone notizie arrivano dalla sperimentazione del vaccino terapeutico italiano Tat contro l' Hiv e Aids. Il follow up sui pazienti in ...

Manuel Bortuzzo - svolta nelle indagini : in arresto due persone dopo il ritrovamento della pistola : svolta nelle indagini legate alla sparatoria nel quartiere Axa di Roma con sfortunato protagonista Manuel Bortuzzo: due persone in arresto Sono due le persone tratte in arresto alla Questura di Roma accusate di aver sparato sabato notte al nuotatore Manuel Bortuzzo. dopo il ritrovamento della pistola su un prato in Zona Acilia, è stato più semplice per gli inquirenti risalire ai presunti aggressori del giovane 19enne, attualmente in ...

Nuoto - Bortuzzo sa della paralisi. svolta nelle indagini : impronta sulla pistola : " Mi auguro che il mondo dello sport sappia stare vicino a lui " ha dichiarato il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi , durante la presentazione del libro "Donne di calcio".

Prima svolta nelle indagini sul ferimento del giovane nuotatore : trovata l'arma : Potrebbe essere quella usata per sparare al 19enne Manuel Bortuzzo, vittima forse di uno scambio di persona. Ieri la drammatica sentenza dei medici: il giovane nuotatore non potrà più camminare, c'è ...

svolta sulla costruzione dello stadio della Roma : L'ha annuncita la sindaca Raggi. Festeggiano i tifosi giallorossi con tanto di striscione esposto sui gradini del Campidoglio

Dramma Emiliano Sala – svolta nelle ricerche del calciatore : avvistato un corpo dentro il relitto dell’aereo : Dopo il ritrovamento del relitto dell’aereo che avrebbe dovuto portare Emiliano Sala da Nantes a Cardiff arrivano altre sconcertanti novità Potrebbe essere il giorno giusto per giungere alla verità sul mistero che fino ad oggi ha avvolto la scomparsa dell’aereo che due settimane avrebbe dovuto portare Emiliano Sala da Nantes a Cardiff. Dopo l’interruzione delle ricerche da parte delle istituzioni competenti, la famiglia e ...

Napoli - la svolta di piazza del Plebiscito : via libera dal Tar - ripartono i lavori del metrò : svolta sulle griglie della metropolitana linea 6 a piazza del Plebiscito. Con sentenza depositata questa mattina, in tempi record, il Tar ha accolto il ricorso del Comune. Possono ripartire i lavori.

USO TERAPEUTICO DELLA CANNABIS : ARRIVA LA svolta DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE SANITÀ : Ci auspichiamo che i Governi, a partire dal Governo italiano, non intralcino un processo di riforma che trova le basi nella scienza e sull'efficacia delle politiche. Solo l'oscurantismo ideologico ...

Da svolta della sinistra a lotta spietata - il rito consumato delle primarie Pd : La differenza fra le primarie d’esordio dell’esordiente Partito democratico di dodici anni fa (2007) e le primarie di oggi, è che quelle di allora servirono per fondare una comunità, e adesso saranno al massimo buone per sfibrarla ancora un po’. Per paradosso le primarie sono state fruttuose sinché sono state finte, una specie di sottintesa ma cons...

Cannabis - la svolta dell'Oms : 'Rimuoverla dall'elenco delle sostanze più pericolose' : Ci auspichiamo che i Governi, a partire dal Governo italiano, non intralcino un processo di riforma che trova le basi nella scienza e sull'efficacia delle politiche. Solo l'oscurantismo ideologico ...

Le notizie del giorno – Format Serie B - svolta nelle ultime ore : Le notizie del giorno – Nella giornata di mercoledì su CalcioWeb vi avevamo anticipato la decisione del Consiglio Federale sul Format del campionato di Serie B, oggi è arrivata la comunicazione ufficiale. “All’esito del Consiglio Federale tenutosi in data odierna è stata deliberata la modifica del Format della Serie B che dalla stagione 2019/2020 sarà composta da 20 club. Tale modifica è stata accompagnata da una norma transitoria ...