La svolta degli eletti 5S | Ora direttorio 2 0

Mercato - svolta anti-Wanda : dal 2020 torna l'albo degli agenti : Ritorno al passato per dare ai procuratori un limpido futuro, finalmente. La riforma è ormai modellata e riporterà in auge la figura dell'agente Fifa, insieme ad altre importanti novità. ordine Dopo ...

Silvia Romano - altra svolta sull'italiana rapita in Kenya : "Tre degli arrestati stanno collaborando" : Nuova possibile svolta per Silvia Romano. In Kenya gli inquirenti continuano a credere che la volontaria italiana rapita lo scorso 20 novembre sia ancora viva. E ora giunge notizia che tre degli arrestati stanno collaborando alle indagini. Il Tempo riferisce le parole del capo della polizia del dist