La prima serie italiana di Amazon Prime Video tra anni Ottanta e mafia

Non Mentire : un'anteprima esclusiva della nuova Serie TV su Canale 5 : La Fiction diretta da Gianluca Maria Tavarelli, con Alessandro Preziosi e Greta Scarano andrà in onda dal 17 febbraio in prima serata su Canale 5.

Calcio - Serie A 2019 : Milan-Cagliari 3-0 - tris rossonero a San Siro e la prima di Paquetà : Termina con un rotondo successo per 3-0 l’incontro di San Siro tra Milan e Cagliari, valido per il 23° turno del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. I rossoneri di Rino Gattuso si sono imposti nettamente nei confronti dei sardi grazie all’autorete sfortunata di Luca Ceppitelli al 13′ e alle realizzazioni del brasiliano Lucas Paquetà, al primo gol con la maglia milanista, e del solito Krzysztof Piatek. Una vittoria che ...

Serie A Torino - Mazzarri : «C'era un rigore clamoroso per noi - ma dovevamo chiuderla prima» : Torino - Walter Mazzarri , ai microfoni di Sky Calcio Show ha analizzato la sofferta vittoria casalinga con l' Udinese . Queste le parole del tecnico granata: ' Abbiamo creato tante occasioni da gol ...

WTA Doha – Naomi Osaka assente per infortunio : Simona Halep diventa prima testa di serie : Naomi Osaka annuncia il suo forfait dal WTA di Doha: la neo campionessa Australian Open non ha ancora recuperato al meglio dagli acciacchi dell’ultimo Slam. Halep diventa prima testa di serie “Mi dispiace ritirarmi da un torneo che avrei voluto giocare”, poche e semplici parole emesse tramite un comunicato, annunciato il forfait di Naomi Osakadal WTA di Doha in programma la prossima settimana. Problema alla schiena per la ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 8 - 11 Febbraio (primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Ecco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) per la 18° giornata del campionato Primavera 1 Tim. Il campionato Primavera 1 Tim è visibile anche su web collegandosi a www.Sportitalia.com. Serie...

Basket femminile - 16a giornata Serie A1 2019 : Schio sbanca Venezia e torna prima! Successi per Ragusa e Broni : Si è conclusa la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. La scena è stata tutta per la sfida al vertice tra Venezia e Schio, vinta dalle Campionesse d’Italia tornate così al comando della classifica (anche se con una partita in più rispetto alla diretta avversaria). Poche sorprese negli altri incontri in programma, dove sono arrivate le vittorie esterne di Ragusa e Broni, rispettivamente sul campo di ...

Serie A - Juve : prima storica senza BBC. E il talismano Caceres è subito l'anti-Gervinho : In passato le trasmissioni sono state quasi sempre magnifiche. Solo a volte difficoltose, ma mai del tutto assenti. Non c'è mai stata una Juve come questa che attende il Parma, dotata di difesa tanto ...

Serie A primavera 2019 : classifica - squadre e marcatori : Serie A primavera 2019: classifica, squadre e marcatori Il campionato primavera 1, anche detto Serie A primavera, è composto da 16 squadre italiane giovanili, i cui giocatori devono avere minimo 15 anni compiuti ed essere nati entro il 1° Gennaio 2000, con la deroga di due giocatori fuori quota nati entro il 1° Gennaio 2000, ai quale se ne può aggiungere un terzo per le fasi finali del campionato (successivamente al girone unico). LEGGI ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 1 - 3 Febbraio (primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Ecco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) per la 17° giornata del campionato Primavera 1 Tim. Il campionato Primavera 1 Tim è visibile anche su web collegandosi a www.Sportitalia.com. Serie...

Vela – World Cup Series 2019 : prima giornata di regate a Miami : Primo giorno di regate a Miami per le World Cup Series 2019: bene Ferrari/Calabrò, Di Salle/Dubbini e Tartaglini nelle rispettive classi Una leggera brezza proveniente da sud-ovest ha accompagnato la mattinata del primo giorno di regate nella Biscayne Bay di Miami creando difficoltà agli organizzatori nel posizionare il campo di regata. Il programma iniziale ha quindi avuto dei ritardi dovuti all’assenza di vento che si è palesato ...

Con Resident Evil 2 è la prima volta che un titolo della serie debutta tra i 5 giochi più giocati di Steam : Il lancio di Resident Evil 2 Remake è stato un successo, lo possiamo denotare dal numero di giocatori che lo stanno giocando, in quanto è la prima volta che un capitolo del franchise debutta tra i primi 5 giochi più giocatori di Steam.Come riporta Githyp infatti, il gioco ha quattro volte i giocatori di Resident Evil 7: Biohazard, con un picco di 74.000 giocatori connessi contemporaneamente nel fine settimana.Resident Evil 2 ha dunque debuttato ...

Milo Manara abbandona la nave Adrian di Celentano prima della terza puntata? Le “precisazioni” sui disegni della serie : Quando mancano poche ore alla messa in onda della terza puntata di Adrian di Celentano su Canale 5, lunedì 28 gennaio, arriva un comunicato di Milo Manara a smorzare ulteriormente il già flebile entusiasmo intorno a questo progetto per cui si è gridato al flop sin dall'esordio. Il celebre disegnatore e penna di punta del fumetto erotico italiano noto in tutto il mondo ha tenuto a fare una serie di "precisazioni", come le definisce in una nota ...

L’efficienza realizzativa secondo il CIES : Sampdoria prima in Serie A : La formazione blucerchiata è quella che necessita del minor numero di conclusioni per trovare la via della rete in Serie A. Anche la Juventus sul podio. L'articolo L’efficienza realizzativa secondo il CIES: Sampdoria prima in Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate : Carrarese ko - Pro Vercelli di nuovo prima! Diretta gol live score : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate dei gironi A e C e Diretta gol live score delle partite, valide nella 23giornata, oggi 27 gennaio 2019.