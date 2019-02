La porta rossa | replica del 13 febbraio | 1ª puntata della seconda stagione su RaiPlay

Replica La porta rossa 2 : dove rivedere la prima puntata : La porta rossa 2, dove e quando rivedere la prima puntata: canale e orario La seconda stagione de La porta rossa è iniziata con moltissimi colpi di scena. Filip dopo aver trovato il cadavere di un uomo è stato accusato di averlo ucciso. Il ragazzo ha chiesto aiuto a Vanessa (Valentina Romani) che grazie a […] L'articolo Replica La porta rossa 2: dove rivedere la prima puntata proviene da Gossip e Tv.

La porta rossa 2 : anticipazioni seconda puntata di mercoledì 20 febbraio 2019 : La Porta Rossa 2 - Lino Guanciale Sei prime serate, dirette da Carmine Elia ed ambientate a Trieste, compongono la seconda stagione de La Porta Rossa e racconteranno una nuova lunga indagine del Commissario Cagliostro. Lui, ancora bloccato nel mondo dei vivi, non riuscirà a trapassare finché tutti i misteri che lo tormentano non saranno risolti. A seguire le anticipazioni episodio per episodio. La Porta Rossa 2: anticipazioni seconda puntata di ...

Nell'inedita collocazione del mercoledì sera, torna su Raidue La Porta Rossa, con la seconda serie composta da sei Puntate da due episodi ciascuna. Dopo il successo della prima stagione – oltre 3 milioni di telespettatori con il 13,4% di share – il commissario Cagliostro ritorna su Rai2 con una nuova indagine ricca di colpi di […]

LA porta rossa 2 - anticipazioni seconda puntata di mercoledì 20 febbraio 2019 : anticipazioni e trama seconda puntata della fiction La PORTA ROSSA 2, in onda mercoledì 20 febbraio 2019 in prima serata su Rai 2: Vanessa trova a casa di Filip il quaderno che lo spacciatore trovato morto aveva con sé e nota che tra i nomi dei debitori c’è quello del padre del ragazzo. Inoltre vi è riPORTAto il titolo del libro apparso a Cagliostro nella visione in cui ha visto la figlia in pericolo. Mentre Filip viene scagionato ...

La porta rossa 2: cosa succederà nella seconda puntata? Una seconda stagione de La porta rossa iniziata con un Jonas invecchiato e un Cagliostro desideroso di sapere quale fosse il legame di quest'uomo con Rambelli. Lino Guanciale e Gabriella Pession sono nuovamente protagonisti della serie televisiva di successo di Rai Due. Tra Vanessa e Filip sembra […]

La porta rossa 2 seconda puntata : trama e anticipazioni 20 febbraio : LA Porta Rossa 2 seconda puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, tornano su Rai 2 i nuovi episodi della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento mercoledì 20 febbraio 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Porta Rossa 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 20 febbraio La Porta Rossa 2 seconda puntata – episodio 3. Quando Vanessa ...

La Porta Rossa 2 - Valentina Romani e Pierpaolo Spollon Tanti personaggi già noti ed altri nuovi, Portatori di ulteriore mistero, animeranno le sei prime serate che Rai 2 dedicherà a La Porta Rossa. Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani tornano ad indagare a Trieste, pronti ad accogliere nel cast Antonia Liskova, Fortunato Cerlino e Carmine Recano. Scopriamo chi saranno i loro personaggi.

La porta rossa 2 Anticipazioni : Stasera su Rai 2 la prima puntata : Al via Stasera la seconda stagione della fiction Rai con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Scopriamo le Anticipazioni dei primi due episodi.