La Maledizione dello Scorpione di Giada film stasera in tv 14 febbraio | cast | trama

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Ladiè ilin tv giovedì 142019 in onda in seconda serata su Canale 5 alle 00:15. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVLadiin tv:La regia è di Woody Allen. Ilè composto da Woody Allen, Helen Hunt, Dan Aykroyd, John Tormey, John Schuck, Elizabeth Berkley, Kaili Vernoff, Brian Markinson, John Doumanian, Peter Gerety, Wallace Shawn, Charlize Theron, David Ogden Stiers, Bob Dorian, Arthur J. Nascarella, Dick Hyman, Carole Bayeux, Kenneth Edelson, Brian McConnachie, Judy Gold, Greg Stebner.Ladiin tv:New York, anni ’40. CW Briggs (Woody Allen) è un investigatore di una compagnia assicurativa che non perde ...