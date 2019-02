La Bild | “Michael Schumacher | 50° compleanno a Maiorca”

caffeinamagazine

: RT @notiveri: Michael Schumacher ha festeggiato i 50 anni a Maiorca: La moglie Corinna in una nota diffusa dal giornale tedesco Bild ha rin… - Daviderel4 : RT @notiveri: Michael Schumacher ha festeggiato i 50 anni a Maiorca: La moglie Corinna in una nota diffusa dal giornale tedesco Bild ha rin… - zazoomblog : F1 Michael Schumacher ha festeggiato il compleanno a Maiorca? Le indiscrezioni della Bild - #Michael #Schumacher… - OA_Sport : #F1 Nuove indiscrezioni su Michael Schumacher: ha festeggiato il compleanno a Maiorca? Tutte le novità dalla Bild s… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Michaelha trascorso il suo 50°nella tenuta di famiglia a Port d’Andratx, la località più esclusiva dell’isola di Maiorca. Una villa che si affaccia sul porticciolo di Port d’Andratx e sulla spiaggia di Cala Llamp. Il pilota l’aveva pagata 30 milioni di euro; il proprietario era il presidente del Real Madrid Florentino Perez. La notizia è stata riportata dalla, che ha citato il magazine tedesco Bunte.Secondo la rivista l’ex pilota della Ferrari sarebbe arrivato in Spagna prima di Natale con l’elicottero e sarebbe rimasto fino ai primi giorni di gennaio. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco e dal Corriere della Sera, l’elicottero è partito dalla Svizzera, ha fatto scalo in Francia per poi atterrare nella tenuta spagnola della famiglia del pilota, che pilota non vive più attaccato a delle macchine. Già nell’agosto scorso si era ...